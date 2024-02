Bis 2. Februar ist die Krippe im Dom zu Speyer (und in vielen anderen Kirchen) zu sehen, denn der 40. Tag nach Weihnachten gilt noch immer vielen als „inoffizieller“ Abschluss der Weihnachtszeit.

Viele Bräuche sind mit dem Festtag, der verschiedene Namen hat, verbunden. Darstellung des Herrn, Mariä Reinigung oder Maria Lichtmess heißt er und greift auf Rituale zurück, wie sie schon in der Tora beziehungsweise dem Alten Testament niedergelegt sind. Er wird in der katholischen und der anglikanischen Kirche sowie den Ostkirchen gefeiert.

In früheren Zeiten war er auch ein Feiertag in der lutherischen Kirche. Und das ist auch musikhistorisch von Bedeutung, denn im alten Leipzig hat Thomaskantor Bach dafür einige Kantaten geschrieben, die zu seinen schönsten und bekanntesten zählen.

„Ich habe genung“

Vor allem BWV 82 „Ich habe genung (oder genug)“ ist bis heute ein regelrechter Bach-Hit, auch wenn die weltabgewandte Thematik so gar nicht in die Gegenwart zu passen scheint. Aber mal ehrlich: Gibt es ein schönes Schlaflied als die große Arie in der Mitte der Kantate „Schlummert ein, ihr matten Augen“?

Es war sehr passend, dass bei den Dommusiktagen „Lux – Licht“ im vergangenen Jahr bei „Bach zur Nacht“ in der Krypta Bach-Kantaten zu diesem Fest erklangen. Im ersten Konzert war natürlich „Ich habe genung“ zu hören – und das in der schönen späteren Fassung für Solo-Sopran und mit einer Flöte als Soloinstrument. Es sang die junge Sopranistin Annemarie Pfahler, die erfreulicherweise regelmäßig mit der Dommusik auftritt.

Bach zum Mittag

Annemarie Pfahler, die soeben beim Mendelssohn-Hochschulwettbewerb in Berlin einen Sonderpreis für herausragende Leistungen im Finale gewonnen, singt mehr Bach am 12. Juni beim renommierten Bachfest in Leipzig, wo heuer unter dem Motto „CHORal TOTAL“ alle Choralkantaten Bachs erklingen (www.bachfest.de).

Bei Bach zur Nacht erklangen die »Der Friede sei mit Dir« BWV 158, »Bekennen will ich seinen Namen« BWV 200 und »Höchster mache deine Güte« BWV 51/3, gesungen von Anabelle Hund, Michael Marz und Matthias Lucht (von links). Es spielte die Capella Spirensis instrumentale. Foto: Landry

Sie ist dort im Paulinum mit den Kantaten 117, 122 und 133 zu erleben. Das Konzert beginnt um halb zwölf, aber in der Tat um 11.30 Uhr, nicht um 23.30 Uhr als Bach zur Nacht, wie auf der Website der Künstlerin steht.