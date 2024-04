Am 21. April um 10 Uhr singen im Dom zu Speyer im Kapitelsamt Frauenstimmen des Domchores von Anton Bruckner die Missa in C, die „Windhaager Messe“.

Bruckner und Windhaag bei Freistadt? Ja, in der Gemeinde im Mühlviertel an der Grenze zu Tschechien war Bruckner von 1841 bis 1843 Schulgehilfe. In der nicht ganz konfliktfreien Zeit (der „Nachwuchspädagoge“ machte lieber Musik als die Schuljugend zu unterweisen) komponierte er unter anderem diese Messe für Altstimme, zwei Hörner und Orgel. Vom Stil seiner drei großen Messen ist hier noch wenig zu spüren. Die Messe in e-moll wird übrigens im Dom zu Pfingsten gesungen, die in d-moll und das Credo der in f-moll sind Teil des Programms der Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer vom 21. September bis 3. Oktober. Noch ein bisschen (ober)österreichische Geografie: Windhaag liegt im Mühlviertel, zu dem die Teile der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz gehören, die nördlich der Donau liegen. Der in Sichtweite der Donau liegende Alte Dom und der Neue Dom in der drittgrößten Stadt Österreichs gehören also nicht zum Mühlviertel, auch nicht Bruckners Geburtsort Ansfelden und das Stift St. Florian. Wohl aber liegt das Stift Schlägl im Mühlviertel. In der dortigen Abtei der Prämonstratenser wirkte der Ordensmann Rupert Gottfried Frieberger als Organist und Komponist. Von ihm wird am 20. April beim Orgelkonzert ab 19.30 Uhr im Dom Bernhard Prammer, der heutige Organist vom Alten Dom in Linz, Musik spielen. Beide, Freiberger und Prammer, haben übrigens CD-Aufnahmen der „Windhaager Messe“ von Bruckner vorgelegt.

Die Moldau: Aufführung auch in Speyer

Von Windhaag sind es keine 30 Kilometer Entfernung bis zum dort noch nicht so imposanten Fluss Moldau in Tschechien. In der vergangenen Woche wurde an dieser Stelle ja an den 200. Geburtstag von Bedrich Smetana in diesem Jahr erinnert. Dessen bekanntestes Werk, die Tondichtung „Die Moldau“, wird in diesem Jahr noch in Speyer aufgeführt. Das ist der Website der Speyerer Kantorei zu entnehmen, die am Sonntag, 10. November, in der Gedächtniskirche neben Hermann Suters „Der Lobgesang des heiligen Franz von Assisi“ eben auch Smetanas „Die Moldau“ eine einem Festkonzert anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Volksbank Speyer unter Leitung von KMD Robert Sattelberger musizieren wird. Das Konzert wird mit Lichtinstallation, Vokalsolisten, Heidelberger Kantatenorchester, Speyerer Kantorei, Camerata Vocale Ludwigshafen und Speyerer Kurrende stattfinden.