In Duisburg wird es demnächst Ökumenische Gottesdienste in einem Autokino geben, in Düsseldorf, Marl und Kornwestheim gab es sie schon, gestern gab und heute gibt in einem Kölner Autokino die bekannte Gruppe Brings (bei ihr wirkt auch der Sohn des gestern verstorbenen Politikers Norbert Blüm mit) schon wieder zwei Live-Konzerte. In Zeiten der notgedrungenen sozialen Distanz erlebt die alte und scheinbar überholte Einrichtung des Autokinos, die es schon in der Steinzeit gegeben haben muss (siehe den Vorspann zur legendären Zeichentrickserie „Fred Feuerstein“), eine überraschende Renaissance.

Es ist ja im Moment bei den geltenden Abstandsregeln eine sehr gute Sache, im Auto sitzenzubleiben und selbst geschützt oder andere schützend Filme zu sehen, Live-Musik zu hören – oder Gottesdienst zu feiern. In der Pfalz entstehen neue Autokinos.

Ideale Institution vor Ort

Auch in Karlsruhe wurde gerade ein neues Autokino ins Leben gerufen – und das ausgerechnet von den Betreibern des Kammertheaters, das ja eigentlich für die intime Form der Bühnenkunst steht. Seit Mittwoch dieser Woche läuft das Autokino und unterstützt auch das Kammertheater.

In Speyer kann natürlich das Zimmertheater so etwas nicht leisten, diese verdienstvolle Bühne hält ja aber durch wöchentliche Streams das Interesse an seiner Arbeit am Leben.

Wohl aber gibt es in der Domstadt eine Institution, die in jeglicher Hinsicht ideal für dieses Genre ist: das Technik-Museum. Und ja: Genau dieses Technik-Museum plant ein Autokino. Wo und wie und was: Das ist noch nicht bekannt. Wir dürfen aber schon mal gespannt sein, was hier entstehen wird. Denkbar ist, wie man sieht, vieles, nicht nur Filme gucken.

Beethoven länger feiern

Gestern wurde bekannt, dass in Bonn die Beethoven-Feiern bis 2021 verlängert werden. Auch wenn wir sehr hoffen, dass nicht zuletzt die geplanten Konzerte im Herbst in Speyer stattfinden können, wäre das auch ein Signal für die Stadt, von der aus wichtige Jugendwerke des Bonner Meisters in die Welt gingen.