200 Mal ist der 2019 eingeführte Kulturpass der Stadt Speyer in etwa bislang ausgestellt worden. Das teilte die Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs am Donnerstag im Stadtrat mit. Menschen mit geringem Einkommen bekommen durch den Pass die Möglichkeit, kostenfrei an Veranstaltungen teilnehmender kultureller Einrichtungen teilzunehmen. Dazu gehören unter anderem das Historische Museum der Pfalz, der Mozartchor sowie das Technikmuseum. Das kulturelle Angebot in Speyer sei laut Kabs jedoch schon kurz nach Einführung des Kulturpasses durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden. Die Aufhebung der Corona-Maßnahmen habe dem Angebot wieder Auftrieb gegeben. Alleine im Januar und im Februar 2023 sei der Pass insgesamt 25 Mal ausgestellt worden, so Kabs.