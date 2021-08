Das Kulturministerium fördert das Stipendium-Programm „SchUM Artist in Residence“ der SchUM Städte Worms, Mainz und Speyer für Künstlerinnen und Künstler mit insgesamt 40.000 Euro.

Die Ausschreibung „Artist in Residence“, die bis zum 1. Juli lief, richtete sich international an Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen „Visuelle und Medienkunst“, „Architektur, Design und Gestaltung“, „Musik“, „Literatur“. Vergeben werden bis zu drei Projektstipendien zur Realisierung eines künstlerischen Vorhabens, das sich mit der Geschichte der SchUM Gemeinden und ihrem religiösen, kulturellen und architektonischen Erbe befasst.

Als SchUM wird der Verbund bezeichnet, den die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz im Mittelalter bildeten. SchUM gilt als die Wiege des aschkenasischen Judentums, der mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihrer Nachfahren.

Gewünscht war eine künstlerische Annäherung an das SchUM- Erbe, wobei Geschichte und Gegenwart des Judentums und seine Anschauungen Berücksichtigung finden sollte. Es wurde von den Stipendiaten außerdem erwartet, dass sie die interessierte Öffentlichkeit während ihres Aufenthalts in geeigneter Form, z. B. in Werkstattgesprächen, an ihrer Arbeit und ihren Konzepten teilhaben lassen. Dabei sollten auch Jugendliche und Schulen angesprochen werden.

Durchgeführt werden soll das vier- bis sechswöchige Stipendium im Zeitraum Oktober 2021 bis Februar 2022.