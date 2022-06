Der Bereich des Kulturhofs beim Rathaus bleibt teilweise Baustelle. Eine Absperrung an der Zufahrt von der Kleinen Pfaffengasse aus wird zunächst noch erhalten bleiben.

Der Alte Stadtsaal ist in den vergangenen Jahren für rund zwei Millionen Euro saniert worden und jetzt wieder als Kulturstätte nutzbar. Unter anderem wurde in seine Barrierefreiheit investiert. In seinem Außenbereich ist jedoch seit Monaten eine Baustelle erhalten: Pflastersteine liegen hinter einer Absperrung, ein Teil des Bodenbelags ist geöffnet. „Diese Baustelle hängt mit dem noch fehlenden Außenaufzug zusammen“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Ein Ende des Provisoriums sei jedoch absehbar. Der Aufzug solle noch in diesem Jahr gebaut werden.