Andreas Kellner, Fachkraft Veranstaltungstechnik bei Pro.Tetec/audio, ist seit sieben Jahren in dieser Branche tätig. Er ist das zweite Kulturgesicht06232 und heute auf den Online der Stadt vertreten. „Die Corona Krise traf mich wie ein Schlag“, sagt Kellner. Doch er sieht durchaus auch Chancen für seine Branche.

„Von heute auf morgen war nicht nur die Existenz meines Unternehmens und die aller Mitarbeiter gefährdet, sondern das Virus hat uns das genommen, wofür wir täglich arbeiten: magische Momente auf der Bühne gefolgt von einem nicht enden wollenden Applaus. Aber wir sollten den Spaß an der Sache nicht verlieren!“

Er und seine Kollegen nutzen in der Firma die Zeit zur Fortbildung und konnten sich auch mal mit Themenfeldern wie der Nachhaltigkeit in der Veranstaltungstechnik beschäftigen, die zuvor im Alltag nicht immer den notwendigen Stellenwert hatten.

„Das Ganze sehen“

Seine Einschätzung der Hilfspakete ist nicht negativ: „Sowohl für mich als Mitarbeiter als auch für das Unternehmen muss ich klar feststellen, dass uns die Politik nicht hängen lässt. Dies scheint nicht auf die ganze Branche zuzutreffen, was ich weder bewerten noch beurteilen möchte. Selbstverständlich muss man den Gürtel in solchen Situationen enger schnallen, aber die Existenz ist erst einmal nicht akut gefährdet. Man sollte hier das große Ganze sehen, dann müsste auch dem Letzten klar werden, dass die in diesem Zusammenhang getroffenen politischen Beschlüsse so falsch nicht sein können.“

Auch sieht er auch Chancen in der derzeitigen Situation. Er sagt: „Ich sehe durchaus Chancen für die Branche. Der selbstverständliche Theater-, Konzert- oder Ausstellungsbesuch ist plötzlich nicht mehr möglich, aber das Bedürfnis nach kulturellem Input wächst. Und das macht deutlich, dass die Grundlage jeder Kultur-Veranstaltung auf einer ganzen Menge menschlicher Arbeit und auf Herzblut basiert. Kulturschaffende werden von der ,Luft und Liebe’ des begeisterten Publikums getragen, aber das füllt weder den Magen noch kann man damit Rechnungen begleichen.“

Für Politik der Toleranz

Sein Blick in die Zukunft und seine Erwartungen: „Wann wird diese Zeit nach Corona sein? Ich hoffe jedenfalls, dass sich in einem für uns alle wichtigen Wahljahr 2021 nicht zu viele Menschen von inhaltlosen Parolen blenden lassen, und die demokratischen Parteien nicht das gemeinsame Ziel der Pandemie-Bekämpfung aus dem Auge verlieren. Alles in allem erwarte ich weiterhin eine weltoffene Politik der Stabilität und Toleranz.“

Mit seinen im Advent vorgestellten Kulturgesichtern06232 beteiligt sich die Stadt Speyer und ihre Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative, die aus der Aktion der Veranstaltungsbranche #ohneunsiststille entstanden ist und die gestern begonnen hat. Das Ziel ist es, zusammen mit anderen Städten bundesweit auf die existenzielle Bedrohung der Kulturbranche aufmerksam zu machen und für angemessene Unterstützung zu werben. Darüber hinaus soll deutlich werden, wie viele Jobs es in der Kulturszene gibt und wie viele Menschen seit März fast keine Arbeit mehr habenrg