Mit den im Netz und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Martin Eckrich ist freischaffender Künstler und seit 31 Jahren in der Branche. Durch seine eigene Galerie und seinen Kunstpark hat er sich, wie er sagt, unabhängig vom allgemeinen Kunstbetrieb in Europa gemacht. Die Corona-Krise habe eine längst fällige Notbremse für das weltweite Bestreben zur Gewinnsteigerung und die Ausbeutung unserer Lebensgrundlagen ausgelöst. In dieser Zeit sei er ungestörter bei der Verwirklichung seiner Kunst gewesen und habe die Hoffnung gehabt, dass es eine Veränderung in der Gesellschaft geben würde, eine neue Wertschätzung von menschlichen Leistungen. Der außergewöhnliche Zustand habe seine Kreativität angeregt, auch zu neuen Kompositionen von Liedern. Er hatte aber außerhalb seiner Galerie nur zwei Ausstellungen. Und nur bei einer dieser Ausstellungen konnte er bei der Vernissage drei Lieder aufführen.

Er hat 2020 regelmäßig Bilder und Figuren verkauft. Die Menschen kamen trotz der schwierigen Lage zu ihm, um seine Kunst zu kaufen.

Gegen digitale Darstellung

Auf die digitale Darstellung seiner Kunst verzichtet er weitgehend, wisse aber, dass er damit dem Untergang geweiht sei. Es sei schade, dass haptische, echte Begegnungen durch die Technik adaptiert würden. Die Technik biete den einfachsten und effizientesten Weg. Das ist aber auch der Weg, den er kritisch sieht und den uns diese Pandemie beschert habe. Videokunst, Projektionen und Kunst, die am PC entsteht, würden bevorzugt. Kunst an öffentlichen Gebäuden werde mehr gesehen. Texte und Inhalte der Kunstwerke bezögen sich auf die Veränderungen der Umwelt durch die Pandemie. Gefühle des Notstandes seien präsent.

Die Veranstaltungsorte müssten großzügiger angelegt werden, um mehr Platz für Sicherheitsabstände zu bieten. Vieles sollte im Freien stattfinden für weniger Zuschauer. Projekte sollten öfter aufgeführt werden.

Politik sollte umdenken

Die Politik könnte und sollte bei der Förderung des Arbeitsmarktes und des kapitalistischen Systems, das dahintersteht, umdenken. Profitorientiertes Handeln könnte sich dem nachhaltigen und umweltfreundlichen Handeln unterordnen. Auch die sozialen Werte, die Hilfe und Pflege sowie die medizinische Versorgung könnten durch höhere Entlohnung aufgewertet werden. In der Kultur wäre es gut, sagt Eckrich, ausgebildete Künstler mit Abschluss und nachweislicher Teilnahme am öffentlichen Geschehen mit einem Grundeinkommen und mit Ausstellungshonoraren zu bedenken.

Der Anreiz fehlt

Liana Mogilevska ist Geigerin und Geigenlehrerin und seit 32 Jahren in der Branche. „Diese Zeit ist sehr schwierig, voller Enttäuschungen, nicht erfüllter Vorhaben, Einsamkeit und anderer Herausforderungen“, sagt sie, „alle Aufträge für 2020 wurden abgesagt, eine große Veranstaltung, die wir überregional mit einigen Kollegen und unseren Schülern geplant hatten, konnte nicht stattfinden.“ Sie kann im Moment nur online Geige unterrichten, was eine ziemliche Herausforderung darstelle. Und es falle ihr sehr schwer, sich selbst zu motivieren, als Geigerin in Form zu halten und weiter zu üben. Der Anreiz fehle.

Sie denkt, in der Veranstaltungsbranche könnte einiges unwiderruflich kaputt gehen. Das könnte auch noch zusätzlich verschärft werden, weil in der Finanzkrise, die, glaubt sie, unvermeidlich der Corona Krise folgen werde, wieder an der Kultur gespart werde. Doch Kunst und Kultur entfalteten sich in einem lebendigen Prozess, der auch aus schlimmen Zeiten neue Kreativität schöpfen könne.

Nicht nur still, einfach tot

Sie hofft, dass die Politik in der Zukunft Kunst und Kultur und natürlich auch Kulturschaffende mit allen Mitteln unterstütze und eben nicht versuche, daran zu sparen. Denn ohne Kunst und Kultur werde es nicht nur still sein, ohne Kultur sei die Gesellschaft einfach tot.

