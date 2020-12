Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Paul Erb ist Geiger und tritt seit elf Jahren auf.

Zur Frage, wie die Zeit in der Corona-Krise erlebt, antwortet der junge Virtuose, der derzeit noch Musikstudent ist: „Während Fluglinien über die Feiertage die Frequenz der Flüge in Ferienregionen erhöhen wollen und Abstandsregelungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln abgelehnt werden, haben sich die Bayerischen Staatstheater gemeinsam mit dem Ministerium gerade erst auf eine verlängerte Spielpause bis Ende Januar verständigt, wird der Gang in die nächstgelegene Kirche oder den Konzertsaal als zu gefährlich eingestuft. So ist die Ironie schon allein darin zu finden, dass viele meiner Kollegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln - ohne Abstand zueinander - zu Proben an geschlossenen Theatern fahren, um dort in Sälen mit mehreren hundert Sitzplätzen vor einem gähnend leeren Zuschauerraum zu spielen. Dabei hatten gerade Theater und Opernhäuser, wie auch Lichtspiel- und Konzerthäuser schon früh ausgereifte Hygienekonzepte ausgearbeitet. Diese widersprüchlichen Regelungen, gepaart mit einer scheinbaren Gleichgültigkeit seitens der Politik, lassen mich ratlos und verdrossen zurück. Für mich, der den direkten Kontakt zu seinem Publikum sucht, dessen Kunst genau von diesem Wechselspiel lebt, ist der erneute Lockdown ein Schlag ins Gesicht.“

Kreatives Vakuum

Von seinen diesjährigen Projekten seien nur wenige übrig geblieben. Zwar sei er in der glücklichen Lage, sämtliche Projekte voraussichtlich 2021 nachholen zu können, dennoch ist dieses Jahr nichts anderes als ein kreatives Vakuum, das ihm persönlich viel Durchhaltevermögen abverlangt hätte. „Das Spielen für Publikum ist für mich der Beweggrund tagtäglichen Übens. Ohne dieses Ziel vor Augen schwindet nach und nach der Antrieb, nicht aber die Lust und Freude an der Musik.“ So gebe ihm diese Zeit des Durchatmens auch Kraft für Neues und gewähre Raum für Projekte, die mit seinem Alltag bislang nicht vereinbar waren, wie die nun beginnende Arbeit als Regieassistent am Staatstheater am Gärtnerplatz in München.

Das mit Abstand beste Hilfspaket wäre das erneute und endgültige Zulassen von Auftritten, sagt er. Als freischaffender Künstler und Student falle man zurzeit durch fast alle Raster.

Sorge um Zukunft der Kulturregion

Am stärksten bewegt ihn die Sorge um die Zukunft vieler regionaler, kleinerer Kulturstätten. Gerade eine Stadt wie Speyer, deren gesellschaftliches Leben so stark vom Konzert- und Kulturleben geprägt ist, würde damit viel verlieren. „Wer wird sich in Zukunft Kultur überhaupt noch leisten können? Diese Frage zielt sowohl auf das Publikum wie auch auf die Veranstalter und Städte. Werden wir weiterhin mit so großzügigen Subventionen des Staates und zahlreichen Sponsorengeldern rechnen können? Sicherlich wird die Branche noch einige Zeit mit einer gewissen Unsicherheit leben müssen, zu abhängig sind unsere Berufe von den aktuellen Infektionszahlen und den daraus resultierenden Beschränkungen.“

Die entflammte Debatte über die Systemrelevanz der Branche offenbart seiner Meinung nach ein Missverhältnis. Kunst- und Kulturschaffende fühlten sich nicht verstanden und nicht genügend wertgeschätzt. „Wurde vor der Pandemie der vielfältigen Kulturszene unseres Landes viel an Bedeutung zugemessen, so bleiben angesichts des gegenwärtigen Handelns der Regierung nicht mehr als leere Hüllen und Floskeln übrig. Es sollte selbstverständlich sein, sich in naher Zukunft wieder stärker für die Belange der Kulturschaffenden einzusetzen, so wie es dem Land der Dichter und Denker doch so gut zu Gesicht stehen würde. Daher hoffe ich auf vermehrte finanzielle Unterstützung während der anhaltenden Beschränkungen und in aller erster Linie auf das baldigen Ermöglichen von Auftritten und Veranstaltungen.“ Auf eine Selbstheilung der Branche zu hoffen, sei nicht genug.

Kunst als menschliches Bedürfnis

Kunst sei ein zutiefst menschlichen Bedürfnis. Die zurzeit erzwungene Verknappung des Kulturangebots werde den Zugang zu diesem Grundbedürfnis noch für einige Zeit einschränken. Umso wichtiger sei es, dass die Kunst allen offen stehe, nicht von Geld oder Status abhänge und wieder ihren Platz im Leben vieler einnehmen könne.