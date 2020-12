Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Bernd Baumann ist der Geschäftsinhaber Veranstaltungstechnik Pro.Tec/audio und seit 23 Jahren in der Branche.

Die noch nie da gewesene Situation zehre seit Monaten sehr an der Psyche aller Beteiligten. Baumann hat mit viel Aufwand und in Zusammenarbeit mit den Kollegen einen Fahrplan entworfen, der es ermöglichen soll, diese Krise irgendwie zu bewältigen. Er richtet einen „Riesendank“ an alle Mitarbeiter, Anlaufstellen im Hintergrund und natürlich auch an alle Kunden.

Live-Erlebnis nicht ersetzbar

Die Förderprogramme seien keine Selbstläufer. Ausschließlich davon könne kein Unternehmen am Laufen gehalten werden. Die Mischung aus Förderprogrammen, Veranstaltungen, die noch durchführbar sind, und Gelegenheitsjobs, die keiner mag, aber ohne die es einfach nicht geht, halten, sagt er, das Rad am Drehen.

Er glaubt, dass die derzeitige Situation Auswirkungen auf Kulturschaffende, die Veranstaltungsbranche sowie auch auf Besucher haben wird. „Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft ein Besuch in einem Theater, Konzertsaal oder in einem Museum viel intensiver wahrgenommen wird, als das vor der Pandemie der Fall war. Und diese positive Energie werden auch die Personen auf und hinter der Bühne spüren können.“ Digitale Konferenzen oder zusätzliche Online-Streamingdienste werden nicht mehr wegzudenken sein. Doch das Live-Erlebnis werde auch in Zukunft nicht digital zu ersetzen sein.

Die Zeit nach Corona werde die ersten Monate, vielleicht auch Jahre, für die Branche eine sehr schwierige Phase werden. Die Politik hat noch sehr viele schwere Entscheidungen zu treffen. „So wie es vor der Pandemie war, wird es wohl danach nicht mehr sein“, sagt Bernd Baumann .

Unterstützung für die Kleinen

Nicole Schneider ist Kostümschneiderin und Projektleiterin im Kinder- und Jugendtheater Speyer und seit 30 Jahren in der Branche.

Sie erlebt die Corona-Kris als absolut entschleunigend. „Nach anfänglicher Schockstarre mussten wir recht schnell umdenken und weiterdenken. Ein Theater ohne Publikum ist deprimierend, jedoch läuft der Betrieb hinter der Bühne uneingeschränkt weiter.“ Bei aller Not sei die gewonnene Zeit ein Geschenk.

Hilfspakete funktionierten nur bedingt. „Leider konnten sich viele Schauspieler und Musiker aus unserem Kreis bisher nicht um die Geldbeschaffungsmaßnahmen kümmern. Man hat sie von heute auf morgen ins eiskalte Wasser geworfen. Die Rettungsboote sind nur bei den wenigsten angekommen!“ Wer kein zweites oder drittes Standbein habe, hat gelitten, sagt Schneider.

Bisherige Kulturszene ist Geschichte

Die Situation sei „verheerend“. Theater müssen um jeden Euro kämpfen, bestehende Vereinbarungen werden verschoben oder abgesagt. Bestimmt gebe es eine Zukunft, jedoch wisse keiner so recht, wie diese aussehen wird. Die finanzielle Unterstützung müsse gewährleistet sein. Die bisherige Kulturszene werde in die Geschichte eingehen.

Sie wünscht sich für die Zukunft, dass auch die kleinen freien Theater Beachtung und Unterstützung bekommen. Vor allem sollte die Not der Veranstaltungsbranche wahrgenommen werden. „Sollten unsere Kollegen ihre Arbeit verlieren ..., dann bitte sehr gute Umschulungsprogramme schaffen.“