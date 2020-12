Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Die Sängerin und Musikerin Almut Fingerle ist seit 30 Jahren in der Branche. Nach dem Schock des ersten Lockdowns, der Absage des Austauschkonzertes mit einem Chor der Chartres, hat sie die erste Phase von März bis Juni als Befreiung erlebt, die die Möglichkeit bot, neue Dinge zu lernen und kreativ zu werden. Gleichzeitig stellte die Betreuung der drei Kinder im Homeschooling eine große Herausforderung dar. In der ersten Novemberhälfte hat sich bei ihr eine gewisse Resignation eingestellt. Das Wissen, dass dieser Zustand noch lange dauern wird, und das häufige Hin- und Her der Corona-Regelungen empfand sie als belastend.

Um ein positives Zeichen zu setzen, hat sie den „Besonderen musikalischen digitalen Adventskalender“ initiiert und Kollegen und Freunde gefunden, die sich daran beteiligen. Dies hat sie beflügelt und ihr gezeigt, wie wichtig es ist, als Künstlerin aktiv zu sein und den Kontakt zu Kollegen zu suchen. Das Nachdenken über die Situation anlässlich dieses Fotoshootings für die „Kulturgesichter“ hat ihr geholfen, sich wieder positiv zu stimmen und Ideen für neue Projekte wachsen zu lassen: „Wenn die Menschen nicht zur Musik kommen können, dann vielleicht die Musik eben zu den Menschen!“

Ermutigende Hilfsangebote

Die Hilfsangebote von „Speyer.Kultur.Support.“ seien schnell und unkompliziert gewesen. „Dies war sehr ermutigend.“

Durch finanzielle Engpässe werden mehr Künstler als jetzt in freien Arbeitsverhältnissen auf weniger „Spielstätten“ treffen. „Die große Frage ist, ob wir es schaffen junge Menschen nach der Corona-Krise weiter für Musik und Kultur zu begeistern.“

Andererseits biete sich die Chance, altbekannte Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und etwas Konzertformate neu zu gestalten. „Wir Künstler sind ständig gefordert unser Schaffen neu zu überdenken. Ich bin optimistisch, dass uns dies auch dieses Mal gelingen wird.“

Für die Zukunft: „Die Bedeutung und der Stellenwert von Kunst, künstlerischem Schaffen, Musik, Literatur, Malerei ecetera muss immer wieder aufs Neue klar hervorgehoben werden. Dies muss sich von Anfang an in Krippen und Kitas, in den Lehrplänen ... der Schule, im Etatplan der Kommunen und des Landes, in der finanziellen Unterstützung aller freier und fester Kulturstätten und unter dem Strich in der korrekten Bezahlung von bestens ausgebildeten Künstlern und Musikern ausdrücken.“ Kunst und Kultur machs unser Leben reicher, bunter, schöner und vielfältiger. Freischaffende Musiker müssten weiter die Möglichkeit finden, auftreten zu können und auskömmlich zu leben. „Kunst ist kein Plus, sondern ein Muss! In ihr zeigt sich unser Menschsein!“