Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Gregor Andreska ist Schauspieler und Musiker und seit acht Jahren in der Branche. Für ihr war der erste Lockdown im März erst mal ein großer Schock. Vom einen auf den anderen Tag quasi arbeitslos zu sein, war eine große Herausforderung. „Doch ich versuche die ,Krise’ als Chance für einen gesellschaftlichen Wandel zu sehen, welchen wir in meinen Augen dringend nötig haben“, sagt er.

Die ersten Hilfspakete im Frühjahr hatten für ihn, so wie für viele andere Soloselbstständige, nicht gegriffen. „Da fühlt man sich etwas im Stich gelassen. Ich hoffe die neue ,Novemberhilfe’ bedenkt da mehr unsere Situation und greift auch für Soloselbstständige.“ Er fürchtet, dass nicht alle aus der Kulturbranche diesen heftigen Einschnitt in ihr Schaffen überleben. Zwangsläufig werde es daher einige Neustrukturierungen im kulturellen Bereich geben. „Viele Theater versuchen diese Zeit zu nutzen, um ihr Wirken neu zu erfinden. Zum Beispiel mit dem Gedanken, welche Aufgabe beziehungsweise welchen gesellschaftlichen Beitrag wir als Kulturschaffende leisten wollen oder gar müssen und wie sich das umsetzen lässt“, sagt Gregor Andreska.

Was wäre der Mensch ohne Kultur?

Was erwartet er von der Politik für die Zeit nach Corona? „Aus vielen verschiedenen Richtungen gibt es Aktionen wie ,Kulturgesichter’, mit denen Kulturschaffende versuchen, sich bei der Gesellschaft, welche die Politik ja vertreten soll, Gehör zu verschaffen und auf ihre Relevanz hinzuweisen. Was wäre der Mensch ohne Kultur? Welchen Wert hat das Ausleben durch einen künstlerischen Prozess für die Entwicklung einer Persönlichkeit? Das sind Fragen, die hoffentlich in Zukunft in politischen Diskussionen häufiger gestellt werden und dazu führen, dass Kultur wieder mehr gefördert wird. Zum Wohle der Allgemeinheit.“