Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer und ihr Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Seit 48 Jahren ist Klaus Fresenius als freischaffender Künstlerin der Branche. Wie er sagt, hat die Pandemie auf sein künstlerisches Schaffen keinen Einfluss genommen, allerdings ist die Präsentation seiner Arbeiten auf dem Nullpunkt angelangt. Und als Musiker ist er zurzeit mit einer Art Berufsverbot belegt. In seinem Ehrenamt als Vorsitzender des Kunstvereins Speyer sei er mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen sehr gefordert.

„Fazit aus der Krise für mich ist, dass ich meine Arbeit vermehrt im Internet präsentieren möchte. Es geht dabei um Werbung und Verkauf. Aber bei allem Posten, Streamen und Livechanneln darf nicht vergessen werden, das ein Kunstwerk, eine Lesung, eine Tanz-, Theater- oder Konzertaufführung nur analog und live die volle Wirkung entfalten kann“, betont er.

Was erwartet er von der Politik für die Zeit nach Corona? „Kultur ist Lebensmittel“, das möchte er den Politikern mit breitem Pinsel ins Stammbuch schreiben. Für eine grundsätzliche Förderung aller Kulturschaffenden müsse ein stimmiges Konzept erarbeitet und als Gesetz verabschiedet werden. Hierbei solle nicht nur an große Häuser gedacht werden, sondern an alle Spielstätten bis hin zum Kinder- und Jugendtheater oder Zimmertheater Speyer.

Wichtiger Austausch fehlt

Sabrina Albers ist Autorin und Veranstalterin, seit 17 Jahren in der Branche. Ihr ist bewusst geworden, wie kostbar und wichtig die Begegnung mit anderen Menschen und wie selbstverständlich der Umgang mit ihnen ist. Der der Input anderer Menschen fehlt ihr und ohne kann sie kaum kreativ arbeiten. „Die Ideen für meine Texte ziehe ich aus dem Austausch mit meinen Mitmenschen ... Außerdem fehlen die Lesungen und die Veranstaltungen sehr.“ Sie bewundert andere Kulturschaffende, die über Streams den Kontakt zu ihrem Publikum halten und dadurch weiterhin mit ihrer Kunst erfreuen. „Mir persönlich fällt das schwer, da die Reaktion und Stimmung vom Publikum fehlt. Eine kleines Lachen aus der hinteren Ecke, ein Nicken oder das Gespräch am Ende einer Lesung – davon leben wir genauso wie von den Honoraren und Gagen.“

Die Auswirkungen werden ihrer Meinung nach sehr groß sein. „Im Kulturbereich sind wir stark voneinander abhängig und viele kommen nun an ihre existenziellen Grenzen. Kleine unabhängige Veranstaltungsräume werden dauerhaft schließen, denen nun langsam das Geld ausgeht.“ Damit gingen Auftrittsmöglichkeiten verloren. „Außerdem ist bei vielen von uns das Selbstbewusstsein angeknackst ... Wir werden Mut, Hoffnung und Vertrauen benötigen, um Veranstaltungen zu planen ...“

Kultur macht und zum Menschen

Ihre Erwartungen an die Politik richten sich nicht an eine Zeit nach Corona, sondern an jetzt. „Wir sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und unser Tun hat Auswirkung auf andere: es entstehen Jobs, es werden Steuern und Abgaben bezahlt und durch unser Angebot machen wir Städte und Kommunen attraktiver und lebenswürdiger.“ Es könne nicht sein, dass Menschen, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, damit die Pandemie besser eingedämmt werden kann, wie Bittsteller behandelt werden oder Grundsicherung beantragen müssen. Kunst und Kultur träge uns Menschen durch Zeiten der Trauer und der Freude. Sie mache uns zum Menschen. Die Politik sollte also die gewünschte Solidarität auch an Kulturschaffende zurückgeben und diese nicht nur einfordern.