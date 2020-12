Marie Lischer ist Veranstaltungskauffrau beim Kinder- und Jugendtheater Speyer und seit fünf Jahren in der Branche. Sie merke im Alltag zunächst weniger Veränderung als zu Beginn der Pandemie befürchtet.

„Man bleibt mehr zuhause, verabredet sich mit Freunden zum Zoom- oder Skype-Meeting statt zum Kaffee in der Stadt. Alles in allem hat diese Zeit für mich privat auch viel von Entschleunigung.“ In ihrem beruflichen Umfeld sehe das anders aus. „Die erste Welle hat uns regelrecht überrollt, von heute auf morgen mussten wir alle Veranstaltungen absagen und plötzlich war einfach keine Arbeit mehr da.“ Mittlerweile habe sich das wieder geändert, das Theater sei mehr mit der Akquise verschiedener „Corona-Projektgelder“ beschäftigt als mit seinen eigentlichen Aufgaben. Hinzu komme der viel höhere Verwaltungsaufwand mit Hygienekonzepten. Die Arbeit habe sich deutlich verändert.

Hilfspakete funktionierten für sie und das Kinder- und Jugendtheater als gemeinnütziger Verein und soziokulturelles Zentrum. Dadurch gab es Soforthilfe sowie Projektmittel für Corona bedingte Neuinvestitionen. „Für unsere Schauspieler funktioniert das leider gar nicht. Hilfspakete ... sind für sie meist nur einen Tropfen auf den heißen Stein ... Wir haben Schauspieler, die während der Pandemie sogar obdachlos geworden sind.“

Kulturlandschaft wird ärmer werden

Gravierende Einschnitte sieht sie in der Zukunft für die Szene: „Schon die erste Welle haben viele Kulturschaffende nicht oder nur knapp überlebt. Spätestens die zweite Welle wird ihnen das Genick brechen. Ich glaube, wir werden in Deutschland in Zukunft eine weitaus ärmere Kulturlandschaft haben, als uns bisher bewusst ist.“

Von der Politik erwartet sie schon jetzt und in Zukunft „klare Ansagen“. „Föderalismus ist für mich in Zeiten einer Pandemie völlig unbrauchbar. Da müssen klare Linien seitens der Bundesregierung her. Für die Zeit nach Corona wünsche ich mir für die Veranstaltungsbranche wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Ich denke, knapp 130 Milliarden Euro Umsatz sprechen für sich.“