Unsere Kulturgesichter heute sind Patricia Fasekasch, Veranstaltungsmanagerin der Halle 101 und Sängerin, seit fünf Jahren in der Branche, und Klaus Venus, der seit 24 Jahren in Speyer als Fotograf arbeitet.

„Die Corona-Krise hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. In der Halle 101 wurden alle Veranstaltungen abgesagt, womit ein Großteil meiner Arbeit wegfiel“, sagt Patricia Fasekasch. „Durch die abgesagten Wein- und Volksfeste sind leider auch viele Gigs für mich als Sängerin weggefallen. Anfangs hat sich da schon ziemliche Leere und Frustration breit gemacht.“

Hilfspakete hat sie keine in Anspruch genommen. Sie war in Kurzarbeit und wird das wohl auch wieder für die kommenden Monate sein.

Kultur wird wieder wichtig

Sie befürchtet, dass die Zukunft für Kulturschaffende und die Veranstaltungsbranche nicht rosig aussieht. „Viele Kulturstätten wurden bereits geschlossen oder sind insolvent, ebenso wie viele Firmen in der Eventbranche. Wenn wir wieder ,loslegen dürfen’, werden die Locations und die Manpower fehlen, um wie vorher weiterzumachen.“ Aber etwas Positives bringe das alles mit. Viele Menschen seien dankbar und empfänglicher für Kulturveranstaltungen. Kultur werde plötzlich wieder wichtig.

Was erwartet sie von der Politik für die Zeit nach Corona? „Nach der Corona-Zeit ist es zu spät! Es muss jetzt was geschehen, um das Sterben der Branche abzumildern. Wenn ich sehe, dass knapp 24 Millionen Euro Kulturfördergeld vom Bund in ein Schloss investiert werden und das als ,Riesenschub für unsere Kulturlandschaft’ deklariert wird … Da kann ich persönlich nur den Kopf schütteln.“

Massive Einschränkungen

Der Speyerer Fotograf Klaus Venus ist seit 24 Jahren in der Branche. Er erlebt diese „seltsame Zeit“ mit massiven Einschränkungen in „normale“ Abläufe. Diese seien offensichtlich notwendig, allerdings fragt er sich bei manchen Regeln nach dem Sinn, wenn kulturelle Einrichtungen erst zur Einführung von Hygienekonzepten aufgefordert werden, dann aber dennoch schließen müssen und teilweise nicht mal die Chance haben, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen tatsächlich unter Beweis zu stellen.

Das das Ausbleiben von Routine-Tätigkeiten ermöglicht ihm die Hinwendung zu freien Projekten. Andererseits entfallen durch geschlossene Kultureinrichtungen viele Termine, die ihm mir am Herzen liegen und die er gerne fotografiert. Darüber hinaus entfalle die Interaktion mit kreativen Menschen. Es entfalle der Austausch von Ideen und Gedanken, die ihn selbst inspirierten. Digitale Formen sind für ihn nur ein kärglicher Ersatz.

Hilfspaket 3 „ein Witz“

Keines der bisher geschnürten Hilfspakete funktioniert für ihn. Er habe weder nennenswerte fixe betriebliche Kosten und sein Büro befindet sich zuhause. Auch das Hilfspaket 3 ist in seinen Augen „ein Witz“, denn er müsste die Arbeit komplett einstellen, um auf die ominösen 80 Prozent Verlust zu kommen, ab denen man unterstützt werden kann.

Klaus Venus fürchtet, dass nach dem Ende der Pandemie von der lebendigen Kulturszene in Speyer und anderen Städten nicht mehr viel übrig sein wird. „Es werden noch einige – man verzeihe mir den Danglizismus – Mainstream-Angebote überleben; die reichhaltige, vielfältige und unabhängige Kulturszene wird Probleme haben, denn sie steht im Regen.“ Hier sei die Politik massiv gefordert, die hehren Worte in Taten umzusetzen und die Kultur finanziell zu fördern. „Die Stadt Speyer nehme ich hier gerne aus, denn sie engagiert sich trotz angespannter Haushaltslage sehr. Ich befürchte auch, dass nach Ende dieser seltsamen Zeit viele Menschen kein Geld mehr haben werden, um kulturelle Einrichtungen zu besuchen.“

Kultur bereichert die Seele

Kultur bereichere die Seele, und wenn es der Seele gut geht, dann gehe es auch den Menschen und der Gesellschaft gut. „Ich erwarte von der Politik nicht mehr und nicht weniger als das Einschalten des gesunden Menschenverstandes, das Hören auf die Ängste, Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort.“ Er hofft auf die Förderung von Bildung und Kultur, damit Deutschland ein Kulturland bleibt. „Wir dürfen nicht einfach nur zum Status quo ante zurückkehren, sondern wir müssen der Kultur und ihren Mitwirkenden tatsächlich den Raum und die Möglichkeiten zugestehen, die sie verdienen.“

