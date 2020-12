Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Maria Leitmeyer, selbstständige Kunsthistorikerin, ist seit 25 Jahren in der Branche. Auch wenn die Museumsarbeit viele Facetten biete und die Arbeit in der Forschung und an Ausstellungsprojekten nie ausgehe, fehle ihr als Kustodin des Purrmann-Hauses der persönliche Kontakt mit den Besuchern sehr. Für sie ist die Kunstvermittlung eine starke Energiequelle, die sie sehr vermisse.

„Als Optimistin hoffe ich, dass die Kulturbranche durch die aktuelle Diskussion wieder mehr in das Bewusstsein unserer Gesellschaft rückt und dadurch an Profil gewinnt“, sagt sie. Sie hofft auch, dass das Bedürfnis der Menschen nach Kunst und Kultur während der aktuellen Situation der „Stille“ wachse und die Resonanz umso größer sein wird, sobald die Türen wieder offen sind. Zugleich befürchtet sie, dass die Kulturszene eine Weile brauchen werde, bis sie sich wieder vollständig erholt habe. Sie betont: „Kunst und Kultur sind existenzielle Bestandteile unserer Gesellschaft, die in Speyer in der Politik und in der Stadt als Werte sehr geschätzt und fest verankert sind. Ich wünsche mir, dass die Kulturwelt überall ... sowohl in der Gesellschaft und damit auch in der Politik die Unterstützung und Anerkennung erhält, die sie verdient.“

Schnelle Hilfe von der Stadt

Moritz Erbach ist Pianist und seit 16 Jahren in der Branche. Er arbeitet freischaffend als Musiker, Komponist und Klavierlehrer. Der künstlerisch-kreative Teil seiner Arbeit habe fast vollständig geruht. Zum Glück dürfe er immer noch unterrichten, somit könne er zumindest einen Teil seines Einkommens weiterhin bestreiten (auch wenn ihn das für Hilfsmaßnahmen des Bundes disqualifiziert). Er leide vor allem auch am fehlenden kreativen und musikalischen Austausch mit anderen.

Die Hilfspakete vom Bund gingen leider völlig an den Lebens- und Berufsbedingungen der freien Szene, vor allem der Solo-Selbstständigen vorbei. Dass die Bundesländer dann noch völlig unterschiedliche Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, mache die Sache auch nicht gerechter. „Schnelle und unbürokratische Hilfe kam erstmal nur von der Stadt Speyer in Form einer Soforthilfe von Speyer.Kultur.Support. Später wurde ich noch von einem Kollegen auf ein Projektförderungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz aufmerksam gemacht; mein dort eingereichtes Projektkonzept wurde auch schnell angenommen und mit einem Stipendium gefördert“, sagt er.

Bisher fehlte eine Lobby

Er glaubt, dass wir die Auswirkungen noch sehr lange spüren werden, auch nach der Pandemie. Die Vielfalt werde deutlich geringer sein, da viele Kulturschaffende und Veranstalter diese Zeit wirtschaftlich nicht überstehen und sich umorientieren würden. „Ein positiver Effekt ist, dass sich zahlreiche Verbände und Initiativen bilden, um den freien Kulturschaffenden Gehör zu verschaffen. Dass hier bisher eindeutig eine Lobby fehlte, haben die Soforthilfen des Bundes schmerzlich klar gemacht“, sagt er.

Er würde sich in der Politik vor allem eine Haltung wünschen, die Kultur nicht wie ein Luxus- oder Konsumgut sieht und behandelt, sondern als essenziellen Teil menschlichen Lebens und Wirkens begreift.