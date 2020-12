Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Klaus Landry ist Fotograf und seit 33 Jahren in der Branche. Wie hat er die Zeit der Corona-Krise erlebt? „Seit über 33 Jahre arbeite ich sieben Tage die Woche. Und dann der Stillstand aus dem Nichts. Ungewohnt! Wenig Arbeit bedeutet wenig Geld. Was bleibt von der ganzen ,Schufterei’ am Ende übrig? Diese Frage nach dem Sinn geleisteter Arbeit habe ich mir durchaus gestellt. Etwas Gutes hatte der erste Lockdown. Ich konnte mit meinem vierjährigen Sohn Tim den über Jahre ,naturbelassenen’ Vorgarten in ein Blumen-, Kräuter-, Sträucher- und Teichparadies umgestalten.“

Die Stadt Speyer habe ihn unbürokratisch und schnell mit einem Hilfspaket unterstützt, dafür ist er sehr dankbar. Finanzielle Hilfe des Landes oder des Bundes konnte er bisher nicht bekommen, da er als Solo-Selbstständiger durch das Raster falle.

Er erwartet von der Politik „nichts“

„Ich glaube, wenn wir wieder zum ,normalen’ Leben zurückkehren können, wird sich die Situation der Kulturschaffenden wieder verbessern, aber es wird dennoch schwierig bleiben. Der Staat hat viel Geld ausgegeben. Erfahrungsgemäß wird das an der Kultur immer gerne eingespart. Viele Projekte und die Menschen, die dahinter stehen, bleiben dann auf der Strecke“, sagt er zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Kulturszene.

Und was erwartest er von der Politik für die Zeit nach Corona?

„Kurz gesagt: ,nichts’. Bund, Länder und Kommunen werden sehr viel sparen müssen, es wird wieder große Erinnerungslücken mit Blick auf die aktuellen Versprechungen von mehr Personal, Geld und Qualifikation bei der Polizei, im Gesundheitswesen, bei der Altenpflege und in der Kinderbetreuung geben, und die ,lobbystarken’ Branchen werden sich wieder durchsetzen. Die Steuerlast für uns Selbstständige wird weiter steigen und Haushaltskürzungen bei den Kommunen bedeuten dann auch wieder weniger Unterstützung für die Kultur.“