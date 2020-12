Mit seinen in der Adventszeit unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Lorna Cerba ist Veranstaltungskauffrau bei „mein event“ und seit vier Jahren in der Branche. „Im Alltag haben mein Mann und ich die sozialen Kontakte gleich zu Beginn der Krise stark heruntergefahren, da passiert gerade nicht so viel. Wir mussten leider auch unsere Hochzeitsfeier verschieben und haben erst einmal nur im kleinsten Kreis standesamtlich geheiratet. Trotzdem war es super schön und gerade die Anfangszeit und den Lockdown haben wir zur Entschleunigung genutzt“, sagt sie. Auf der Arbeit habe es am Anfang erst einmal viel für die Jahreszeit zu tun gegeben. „Da unser Hauptgeschäft Hochzeiten, Geburtstage und Co. sind, hatten wir alle Hände voll zu tun mit dem Verschieben der Feiern auf einen späteren Zeitpunkt.“ Dann erst sei es ruhig geworden.

Da sie bei der Foonax GmbH angestellt ist, die die Hilfspakete auch tatsächlich erhalten hat, und von der Kurzarbeitsregelung Gebrauch machen konnte, funktionierten die Hilfspakete bei ihr.

„Wieder eine gute Zeit haben“

Sie ist schon immer auch privat viel auf Konzerten und Kulturveranstaltungen unterwegs und hat deshalb die große Hoffnung, dass sich nach der Corona-Krise alles normalisiert und „wir wieder zusammen tanzen und eine gute Zeit haben können“.

Sie befürchtet, dass einige, gerade die kleinen Künstler, an der aktuellen Situation zugrunde gehen, da die „One-Man/Woman-Show“ verlorene Aufträge nicht so einfach auf nächstes Jahr verschieben könne. Sie kann sich vorstellen, dass digitale Events ein fester Bestandteil der Veranstaltungsbranche werden.

Hoffen auf tolerante Politik

Die Krise habe gezeigt, wie wenig wertgeschätzt manche wichtige Berufsgruppen in den vergangenen Jahren waren und nach wie vor sind. Sie spricht von dem Gesundheitssystem, der Kultur und der Erziehung. „Daran wird sich hoffentlich zukünftig etwas ändern. Außerdem hoffe ich auf eine weiterhin weltoffene und tolerante Politik. So manches Gedankengut, das sich gerade in den vergangenen Monaten gezeigt hat, macht mir große Sorgen. Hoffentlich beeinflusst das die nächsten Wahlen nicht“, sagt sie.

Johannes Grehl ist Filmtonmeister und Solo-Selbstständiger, seit sieben Jahren ist er in der Branche. Er war 2020 fast völlig beschäftigungslos, hatte viel Zeit für Kinder, Haus und ehrenamtliche kulturelle Tätigkeiten. „Geld ist nicht alles“, sagt er fatalistisch. Er ist Solo-Selbstständiger ohne laufende Kredite, Miete oder Angestellte, daher griffen die Hilfsprogramme im Frühjahr nicht. „Der Kultur.Support der Stadt Speyer hat mich in vollem Umfang unterstützt. Davon konnte ich aber nicht sehr lange leben. Ich hoffe, dass das staatliche November-Programm bei mir greift“, sagt er. Er denkt, dass es viele Kultureinrichtungen bald nicht mehr geben wird.

Für das Grundeinkommen

„Ich bin ein Freund der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Darüber hinaus wäre es wichtig, alle kulturellen Einrichtungen und Projekte noch stärker zu fördern“, sagt er mit Blick auf die Zukunft nach Corona.rg