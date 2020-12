Am 1. Dezember wird sich Speyer.Kultur.Support der bundesweiten Aktion „Kulturgesichter“ anschließen. In vier Foto-Shootings im Dezember werden Speyerer Kulturgesichter porträtiert. Kulturgesichter06232 ist eine Initiative, die Menschen aus der Veranstaltungsbranche zeigt, die ihren Job im Moment nicht oder nur teilweise ausüben können.

Ziel der Aktion ist es, zusammen mit anderen Städten bundesweit auf die existenzielle Bedrohung der Kulturbranche aufmerksam zu machen und für angemessene Unterstützung zu werben.

Die Initiative ist aus der Aktion der Veranstaltungsbranche #ohneunsiststille entstanden. Das Publikum sieht oft nur die Künstler auf der Bühne und ist sich nicht bewusst, wie viele unterschiedliche Aufgaben für Veranstaltungen erfüllt werden müssen und wer hinter diesen Aufgaben steht: Layouter, Ton- und Lichttechniker, Bühnenbildner, Security, Bürokräfte, Servicekräfte, Auf- und Abbauhelfer, Fotografen und viele mehr.

Bei der Aktion sollen beide, Kulturausübende und die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, porträtiert werden. Damit soll gezeigt werden, dass Kultur ein Wirtschaftsfaktor ist und es soll deutlich werden, wie viele Jobs es in der Kulturszene gibt und wie viele Menschen seit März fast keine Arbeit mehr haben.

Viele Zusagen

Im Dezember werden dafür jeweils freitags Fotoshootings in der Städtischen Galerie im Kulturhof angeboten. Die Shootings werden individuell in einem 15 Minuten Turnus durchgeführt, natürlich unter strenger Beachtung der Hygieneregeln.

Für Speyer.Kultur.Support ist das eine weitere Unterstützungsaktion für die Kulturszene und wir freuen uns, dass schon viele Kulturgesichter zugesagt haben.

Die RHEINPFALZ wird in einem Adventskalender diese Aktion begleiten und die Porträts zeigen, dazu Aufzüge aus den Antworten, die die Porträtierten auf die Fragen von Michael Nowack, dem Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur, Tourismus, Bildung und Sport gegeben haben.

Seit 16 Jahren in der Branche

Die erste vorgestellte Vertreterin von Kultur- und Veranstaltungsszene ist Giuseppina Tragni, freiberufliche Theaterpädagogin, Regisseurin und Schauspielerin, die seit 16 Jahren in der Branche arbeitet.

„Von der künstlerischen Arbeit ist kaum noch etwas übrig. Vielmehr geht es darum, alles ,coronaconform’ zu machen, um dann wieder gefühlt gar nichts machen zu können“, antwortet sie auf die Frage, wie sie die Krisenzeit erlebt. „Ich mache mir viele Gedanken und bin mit Dingen beschäftigt, die wenig mit Kunst zu tun haben. Als Theaterpädagogin und Regisseurin vermisse ich die intensive Arbeit mit den Menschen, mit den Kindern und Jugendlichen. Ich suche weiterhin nach Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben und trotz der maßlosen Einschränkungen eine künstlerische Form zu finden.“ Die digitalen Möglichkeiten seien interessant, spannend und vielfältig, ersetzten aber nicht die Intensität, die im gemeinsamen Diskurs über Themen und im Ausprobieren auf der Spielfläche miteinander entstehen.

Nicht alles kann nachgeholt werden

Zum Thema Hilfepakete sagt sie: „Für Solo-Selbstständige gab es keine großen Hilfspakete, auf die ich hätte zugreifen können. Die funktionieren zum größten Teil für Angestellte, die Kurzarbeitergeld bekommen, oder für Selbstständige, die aufgrund von Mieten und Spesen einen Anspruch haben. Aber was passiert mit der freien Szene, die nicht über eigene Räumlichkeiten verfügt? Die von Aufträgen lebt? Die das Büro zuhause hat?“

Sie habe von „Speyer.Kultur.Support“ zweimal je 500 Euro erhalten. „Gerettet hat sie (die Summe) mich nicht, aber sie trägt auf jeden Fall dazu bei, Kunst und Kultur in unserer Stadt als wichtiges Gut zu sehen.“ Lange sei nicht über die vielen Selbständigen in der Branche gesprochen worden. „Das hat etwas mit mir, mit uns gemacht“, sagt Tagni.

Es bestehe die Gefahr, dass gerade die kleinen Kulturstätten und freien Kunst- und Kulturschaffenden die Krise nicht überstehen werden. „Wir können nicht alles, was wir verpasst haben, nachholen.“

Warten ist keine Perspektive

Was erwartet Sie von der Politik für die Zeit nach Corona? „Kultur ist nicht nur Bildung, sondern auch soziale Bildung, die im Miteinander entsteht. Sie setzt sich mit gesellschaftlichen Themen auseinander, die die Welt bewegen. Das ist der Grund, warum ich Kunst mache und warum die Arbeit mit Menschen, egal welchen Alters, so wertvoll für mich ist. Ich hoffe, dass nach Corona die Städte und Kommunen, die ganz sicher sparen müssen, nicht wieder an erster Stelle an der Kultur einsparen. Kultur ist Begegnung und Pflege für die Seele. Sie darf nicht weniger wichtig sein als die Wirtschaft. Darüber hinaus sollte man Menschen mit geringem Einkommen die Teilhabe an Kultur ermöglichen.“ Warten, dass alles so ist wie vor der Krise, sei für sie keine befriedigende Perspektive.