Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Der Musiker Roman Fischer ist seit drei Jahren in der Branche. „Musik ist nicht nur mein Beruf, sondern vor allem auch eine Leidenschaft, der ich nicht mehr in vollem Umfang nachgehen kann. Bis auf wenige kleine Konzerte im Sommer, teils ohne Publikum, ist mir für 2020 und 2021 fast alles abgesagt worden“, sagt er zu seinen Erfahrungen in der Pandemie. Anfang 2020 sei sein Terminkalender gut gefüllt gewesen. Nach mehreren Jahren, in denen er sich Kontakte, Jobs und ein Netzwerk aufgebaut habe, stand er im März plötzlich vor dem Nichts. „Ich arbeite drei Tage die Woche bei ,Music for fun’ als Lehrer für Schlagzeug und Cajon, wodurch ich mich über Wasser halten kann.“ Zwar könne er sich im Proberaum einschließen, üben und für sich selbst spielen, aber ohne Aussicht auf eine baldige Rückkehr zum live Geschäft fehlt ihm einfach etwas. Nicht nur seine Haupteinnahmequelle, sondern vor allem auch der Kontakt.

Er konnte und musste die Hilfspakete für freischaffende Künstler teilweise in Anspruch nehmen, um seine laufenden Kosten zahlen zu können. Natürlich deckten diese seine Ausfälle nicht ab, was auch nicht vorgesehen war.

Hoffentlich noch genügend Leute da

Er hofft, dass sobald der ganze Spuk vorbei ist, noch genügend Musiker und Künstler existieren, die den Soundtrack zur großen Party nach Corona liefern, dass noch genug Bühnenbauer, Licht- und Tontechniker, Caterer, Veranstalter, Security Unternehmen und andere in der Szene Tätige überlebt haben, um dort weiterzumachen, wo Corona einen Cut gemacht hat. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hat, bis in alle Ewigkeit Konzerte vom Sofa aus anzusehen. Ich zumindest nicht.“

Und was erwartest er von der Politik für die Zeit nach Corona? „Die in der Veranstaltungsbranche Tätigen waren die Ersten, die ihre Arbeit niederlegen mussten, und werden die Letzten sein, die sie wieder aufnehmen dürfen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Politik das nicht vergisst.“