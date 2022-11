Die Stadt Speyer wird die Einführung einer „Kulturförderabgabe“ prüfen. Der Stadtrat stimmte mit knapper Mehrheit einem Grünen-Antrag zu, nach dem für diesen Zweck 3,5 Prozent auf die Übernachtungskosten in touristischen Betrieben anfallen könnten.

Bis April 2023 soll es zu dem Ergebnis der Prüfung einen Stadtratsbeschluss geben. Die zusätzliche Steuer sei zulässig, funktioniere in anderen Städten und könnte verbesserte kulturelle Angebote in Speyer ermöglichen, begründete Stadträtin Gudrun Weber die Initiative. „Wer Kultur fördert, investiert in die Wirtschaftskraft einer Region.“

Zustimmung kam unter anderem von der SPD, die daran erinnerte, dass es schon vor Jahren eine Initiative für eine „Bettensteuer“ gegeben hatte, die der damalige Oberbürgermeister Hansjörg Eger (CDU) dann jedoch nicht weiterverfolgte. Henri Franck sah aber die Höhe und den aus seiner Sicht zu eng gefassten Verwendungszweck kritisch. Auch die Linken trugen dazu bei, dass letztlich eine 19:16-Mehrheit für den Prüfauftrag stand. Zünglein an der Waage waren letztlich die zwei Frauen in der neuen Fraktion „Unabhängig für Speyer“, die zuvor der CDU-Fraktion angehört hatten.

Gegen die Einführung der neuen Abgabe argumentiert hatten CDU, FDP, SWG und Freie Wähler. Sie sahen den Vorstoß vor allem zur „falschen Zeit“. Axel Wilke (CDU): „Es trifft eine Branche, die wegen Pandemie, Fachkräftemangel und Energiekrise in äußersten Schwierigkeiten steckt.“ Weber berichtete, die Grünen-Idee sei schon älter, und es sei „nie die richtige Zeit“.