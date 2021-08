Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um die Kulturberichterstattung in Zeiten von Facebook, Twitter und Co.

In einer der zahlreichen Online-Pressekonferenzen nannte sich der Musikkritiker einer nicht ganz kleinen Zeitung selbst einen „Profihörer“. Ich fand die Vokabel jenes Kollegen, der bei seinen Opern- und Theaterbesprechungen neben den Tönen gerne auch mal die äußere Erscheinung der Darstellerinnen zum Thema macht, denkbar deplatziert und anmaßend. Der Kulturkritiker ist ja eine gerne, ob mit Recht oder nicht, sei dahingestellt, etwas beargwöhnte Zunft. Immerhin von Goethe stammt der Vers: „Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.“ Manche von deren Vertretern suchen dergleiche Angriffe vor allem ehedem durch eine besondere übersteigerte Selbstwahrnehmung zu kompensieren.

Nun ist der Stand deren, die sich in klassischen Medien über kulturelle Veranstaltungen äußern, im Moment so problematisch wie noch nie geworden. Denn durch die modernen Medien, vor allem die sozialen Netzwerke, Blogs oder die Kommentarspalten von Medien und Medienanbietern, kann eigentlich jede und jeder sich öffentlich zu Konzerten, Theater, Filmen oder Büchern äußern. Das geschieht dann mehr oder weniger fachkundig und stilgerecht.

Was kann dann aber (noch) die Rolle deren sein, die sich in gedruckten Medien über kulturelle Dinge äußern? „Professionell“ (was immer das ist) Sehen und Hörer und seiner vermeintlich unverständigen Kunstschaft mitteilen, was sie hätten sehen und hören können und zu befinden haben? Mitnichten!

Auch die Kulturberichterstattung hat wie alle anderen Formen des Qualitätsjournalismus heute die wichtige Aufgabe, dem Nutzer die Dinge sachgerecht zu erklären, ihm die Hintergründe von Situationen und Sachverhalten aufzuzeigen, um ihn – das ist ganz wichtig – in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung von der Sache, die auf richtig eingeordneten Fakten basiert, zu bilden.

Bei Besprechungen von Konzerten, Theater- und Ballettaufführungen oder Kunstausstellungen geht es also darum, ein kompetent entworfenes Bild der Sache zu vermitteln, zu dem sich der Leser dann nach seinen eigenen Bedürfnissen ins Verhältnis setzen kann.

Der Autor

Karl Georg Berg, 61, ist seit 2018 Redakteur in der Speyerer Lokalredaktion und für die Seite „Kultur Regional“ zuständig. Kontakt: karl-georg.berg@rheinpfalz.de.