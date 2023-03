Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit viel Frauenpower ist das Speyerer Jazzfestival am Sonntag im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche ausgeklungen. „Alice in Dixieland“ aus den Niederlanden hat für einen furiosen Abschluss gesorgt, der Wettergott seine angekündigten Wolkenbrüche bis 14 Uhr zurückgehalten. Die Rückblicke von Stadt und Bauverein der Dreifaltigkeitskirche auf die Kultur-Support-Reihe „Speyer goes Paradise“ fallen positiv aus.

Fünf Vollblut-Musikerinnen aus Holland kratzen mit lediglich einem Schlagzeuger an der männlichen Dominanz der Jazz-Szene. Voller Charme überraschen sie die Besucher