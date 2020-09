Das facettenreiche Angebot mit Musik, Wein und Comedy aus der Region ist Kulturfreunden wohl am richtigen Ort, aber (noch) zur falschen Zeit unterbreitet worden. So erklärt Sprecherin Corinna Siegenthaler die am Dienstag beschlossene Absage des Kultur-Herbstes im Technik-Museum Speyer.

Bei der neuen Veranstaltungsreihe sollten ab Donnerstag, 10. September, zwischen dem größten bisher in Serie gebauten Propeller-Flugzeug, der Antonow An-22, und dem Seenotkreuzer John T. Essberger Musiker, Schauspieler und Comedians auftreten: von der Coverband Hörenswörth über Tim Poschmann vom Boulevardtheater Deidesheim bis zur Speyerer Comedy-Ikone Kättl Feierdaach.

„Die Leute sind noch zu zaghaft bei solchen Veranstaltungen. Wegen des Coronavirus befürchten viele, dass einzelne Events doch noch kurzfristig abgesagt werden müssen“, teilt Siegenthalter mit. Aufgrund der geringen Ticket-Nachfrage habe man sich deshalb zur Absage der Reihe entschlossen. „Wir wollen keine halben Sachen machen. Außerdem wären wir ein größeres finanzielles Risiko eingegangen“, sagt sie. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet. Im nächsten Jahr soll es einen neuen Anlauf für Kultur-Veranstaltungen auf dem Gelände des Technik-Museums geben, kündigt Siegenthaler an.