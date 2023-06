Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Woche, am 16. Juni, steigt in Speyer wieder die Kult(o)urnacht. Fast 30 Einrichtungen bieten ein Programm an, darunter Ausstellungseröffnungen, Musik, Theater, Kabarett und anderes mehr.

Neben den kulturellen Leuchttürmen Speyers laden auch wieder viele kleinere Galerien, Museen, Sehenswürdigkeiten von 19 bis 1 Uhr in ihre Räumlichkeiten ein. Der Vorverkauf läuft bereits.