Rund 25 Galerien, Museen, Kirchen und weitere Kulturstätten öffnen am 21. Juni von 19 bis 1 Uhr ihre Türen: Zum vielfältigen Programm der Speyerer Kult(o)urnacht zählen mehr als 60 Angebote. Die Eintrittsbändchen zur Veranstaltung sind ab sofort erhältlich.

Die abendliche Leistungsschau hat sich zu einer „über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Veranstaltung“ entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler erklärt deren „Erfolgsgeheimnis“ so: „Die Speyerer Kult(o)urnacht ist ein einzigartiges Event. Neben Kunst und Kultur wird beim nächtlichen Besuch der Kultureinrichtungen auch das gesellschaftliche Miteinander in den Mittelpunkt gestellt.“

Organisiert wird die Kult(o)urnacht vom städtischen Kulturbüro. Vier neue Stationen gibt es diesmal: das Ägidienhaus (Gilgenstraße), die Galerie (Gutenbergstraße), Brilliant Spaces im Haus Trinitatis (Johannesstraße) und das Media:TOR (Maximilianstraße).

Jubiläen und Live-Aktmalerei

Neben Musik, Lesungen in Kirchen, Kunstausstellungen und Sonderführungen in Galerien sowie Aktionen in Sehenswürdigkeiten prägen Neuentdeckungen und Jubiläen das Kult(o)urnacht-Programm. Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Künstlerbunds Speyer ist dieser mehrfach präsent. Im Kulturhof Flachsgasse ist die Jubiläumsausstellung „40 Jahre Künstlerbund“ zugänglich. Neben Werken von Mitgliedern ist dort ein Video-Rückblick auf die Historie der Gruppe zu sehen. Mit einer ergänzenden „Jubiläumsausstellung 2.0“ kleinformatiger Malereien, Grafiken und Skulpturen präsentieren sich die Künstlerbund-Mitglieder außerdem im Künstlerhaus in der Sämergasse. Im dortigen Innenhof legt DJ Stefan „Hering“ Cerin auf.

Zu seinem 30-jährigen Bestehen lässt der Rockmusikerverein Speyer in der Halle 101 die Geschichte der Rockmusik in der Stadt von den 70ern bis heute Revue passieren. Dabei stellen Vereinsmitglieder „verschollene Demotapes und Aufnahmen Speyerer Bands“ neu vor.

Von „Literatur und Musik“ bis „Natur im Design

Das 2022 eröffnete Seminar- und Kulturhaus Brilliant Spaces im Haus Trinitatis bietet dem Verein „Literatur und Musik“ sowie der städtischen Musikschule regelmäßig Raum und Rahmen für Veranstaltungen. „Zur Kult(o)urnacht begegnen sich diese Kooperationen erstmals mit einem lebendigen Mix aus Ausstellung, Literatur wie Musik und kombinieren langjährige Erfahrung wie jugendliche Frische“, heißt es.

Die Galerie Kulturraum präsentiert in diesem Jahr neben der Akt-Ausstellung von Robert C. Rore und Eckardt Rink sowie Live-Aktmalerei und -Musik in den eigenen Räumen erstmals eine Sonderschau im Erdgeschoss des Hohenfeldschen Hauses. Unter dem Motto „Natur im Design“ sind dort Schmuck- und Holzobjekte, Emaille-Bilder sowie Natur- und Makrofotografien der Familie Günster-von Schumann zu entdecken.

Programmheft und Bändchen

Programmhefte mit Infos zu den Kult(o)urnacht-Teilnehmern und Aktionen gibt es ab Dienstag, 11. Juni, bei der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13. Online ist das Programmheft bereits jetzt in digitaler Form verfügbar unter der Adresse https://www.speyer.de/de/kultur/kult-o-urnacht-speyer. Die Eintrittsbändchen zu der Veranstaltung sind ab sofort bei der Tourist-Info erhältlich.

Am Veranstaltungstag gibt es die Programmhefte und die Eintrittsbändchen wieder bei allen beteiligten Einrichtungen sowie von 18 bis 22 Uhr am Verkaufsstand am Museumskreisel (Domplatz 4) sowie bei der Tourist-Info. Besucher zahlen 10 Euro für das Eintrittsbändchen und erhalten damit Zutritt zu allen geöffneten Institutionen und zu allen Aktionen. Darüber hinaus können sie von 19 bis 23 Uhr kostenlos den Kulturbus nutzen, der die nicht fußläufig erreichbaren Stationen der Speyerer Kult(o)urnacht mit der Innenstadt verbindet.