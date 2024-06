Zahlreiche Besucher werden am Abend des Freitag, 21. Juni, in Speyer zu kulturellen Nachtschwärmern: Die Kult(o)urnacht lockt von 19 bis 1 Uhr mit mehr als 60 Angeboten an 25 Veranstaltungsstätten. Galerien, Museen, Sehenswürdigkeiten und andere kulturell geprägte Einrichtungen sind beteiligt. Die Stadtverwaltung führt die organisatorischen Fäden der weit über Speyer hinaus beliebten Veranstaltung zusammen und bittet zugleich Anwohner um Verständnis für den erhöhten Betrieb an diesem Abend. Die Veranstaltungsleitung aus dem Kulturbüro sei im Fall von Problemen und Beschwerden persönlich erreichbar, teilt die Verwaltung mit: Anke Illg unter Telefon 0173 7166646, Tanja Binder unter 0173 5731239.

Besucher zahlen einmalig 10 Euro für Kontrollbändchen und erhalten damit Zutritt zu allen Veranstaltungsorten. Am Freitag sind Programmhefte und Bändchen noch in allen beteiligten Einrichtungen sowie von 18 bis 22 Uhr am Verkaufsstand am Museumskreisel und in der Tourist-Info, Maximilianstraße 13, erhältlich.