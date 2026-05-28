Die Speyerer Kult(o)urnacht wird am Freitag von 19 bis 1 Uhr gefeiert. An den 30 Veranstaltungsstätten werden viele Gäste erwartet. Das wirkt sich auf den Verkehr aus.

Die Stadt weist darauf hin, dass der Domplatz für den motorisierten Individualverkehr während der Kult(o)urnacht am Freitag, 29. Mai, nicht gesperrt werde. Die Polizei könnte aber zu einer anderen Einschätzung kommen, wenn zu viel los ist, – was aber die Gaststätten „Domhof“ und „Domnapf“ nicht beträfe. Eingestellt werde hingegen von 19 Uhr bis Samstag, 2 Uhr, der Taxiverkehr in der Maximilianstraße. Die Busse der Linie 561 könnten an diesem Abend ab 19 Uhr ebenfalls nicht durch die Fußgängerzone fahren, sondern würden über die Ludwigstraße umgeleitet, wo eine Ersatzhaltestelle „Königsplatz“ eingerichtet werde.

Anders als 2025 gibt es auch wieder einen Sonderbus, der im 20-Minuten-Takt auf der Kulturbus-Route verkehrt, die den Postplatz, den Postgraben, den Hauptbahnhof sowie den Schwarzen Weg verbindet. An der Haltestelle im Norden gibt es einen guten Zugang zum „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ im Wartturm als Kult(o)urnacht-Standort am Stadtrand. Die Abendkassen für die Großveranstaltung sind von 18 bis 23 Uhr am Museumskreisel, in der Tourist-Info (bis 22 Uhr) und in allen teilnehmenden Einrichtungen geöffnet.