Die Stadt Speyer blickt auf 25 Jahre Kult(o)urnacht zurück. Rund 30 Galerien, Museen, Kirchen und weitere Kulturstätten laden am Freitag, 29. Mai, von 19 bis 1 Uhr ein.

An einem Abend präsentiert sich die Speyerer Kunst- und Kulturszene in all ihren Facetten – von Kunst und Musik über Theater bis Literatur.

Im Kulturhof Flachsgasse eröffnet Bürgermeister Alexander Schubert die Veranstaltung. Im Anschluss sorgt die Samba-Gruppe „Lundi“ für musikalische Stimmung. In der Städtischen Galerie und im Kunstverein ist die Ausstellung „Ein Leben lang Neues“ des Speyerer Künstlers Manuel Thomas zu sehen. Ergänzt wird das Programm durch Lesungen des Literarischen Vereins der Pfalz jeweils zur halben Stunde, durch Theater- und Filmvorführungen im Alten Stadtsaal sowie stündlich zur vollen Stunde Livemusik des Rockmusikervereins. Einen Blick hinter die Kulissen der historischen Druckkunst bietet die Winkeldruckerey.

Flanieren bei der Kult(o)urnacht 2025. Foto: Klaus Landry

In Kooperation mit der Städtischen Galerie und dem Kunstverein präsentiert auch das Feuerbachhaus Werke des Speyerer Künstlers Manuel Thomas unter dem Titel „Ein Leben lang Neues“. Die Ausstellung umfasst auch assoziative Arbeiten zu Anselm Feuerbach. Begleitend dazu erwarten die Gäste fachkundige Führungen sowie atmosphärische Live-Musik von Aza & Z.

Die Künstlergruppe artUP präsentiert ihr einzigartiges Projekt „artTr€$or“ in den ehemaligen Räumlichkeiten einer Bank. Das kleine Atelier von Jutta Bresser und Gabriele Willberg in der Gutenbergstraße vereint zwei unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen. Erstmals im Rahmen der Kult(o)urnacht ist das neu eröffnete Museum „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ geöffnet. Es wird durch den Kulturbus angebunden, der im 20-Minuten-Takt zwischen Postplatz und Schwarzer Weg verkehrt. Das Akkordeonorchester E. Martin e. V. feiert das Akkordeon als Instrument des Jahres und setzt damit einen besonderen musikalischen Akzent. Der Speierer Altstadthaisl präsentiert eine farbenfrohe Sonderausstellung des Künstlers Maximilian Löffler.

Flanieren bei der Kult(o)urnacht 2025. Foto: Landry

Wieder dabei ist auch das Kulturhaus Pablo, das zu einer Druck-Mitmachaktion für Jung und Alt einlädt. Der Weltladen belebt die Korngasse mit Live-Musik von Salon du Jazz und sorgt damit für beschwingte Momente im Herzen der Stadt.

Darüber hinaus beleben vier Walking-Acts die Maximilianstraße: Die Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Seifenblasenkunst und Stelzenläufer von Project PQ/Juxart. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Samba-Gruppe Lundi, ein facettenreicher Drehorgelspieler sowie ein DJ-Bike mit elektronischen Beats.

Beteiligte Einrichtungen

Alter Stadtsaal, Archäologisches Schaufenster, artTr€$or, Atelier Jutta Bresser und Gabriele Willberg, Brilliant Spaces - Haus Trinitatis, Die Bücherei St. Joseph, Domkapitel und Dommusik, Dreifaltigkeitskirche, Feuerbachhaus, Galerie Kulturraum, Gedächtniskirche, ZimmerTheater Speyer, Historisches Museum, Johann-Joachim-Becher-Haus, Judenhof und Jüdisches Museum SchPIRA, Kulturhaus Pablo, Künstlerhaus Sämergasse, Kulturhof Flachsgasse - Kunstverein und Städtische Galerie, Winkeldruckerey, Rockmusikerverein, Literarischer Verein der Pfalz, DITIB Moschee, Mack’s Kunstdepot, Media:TOR Speyer, Museum im Brückenhaus, Museum Purrmann-Haus, Stiftung „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“, Turm zum Handwerker, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Verein Akkordeonorchester E.Martin, Verein Speierer Altstadthaisl, Weltladen Speyer, Walking-Acts: Seifenblasenkunst und Stelzenläufer der Sparkasse Vorderpfalz, Samba Gruppe Lundi, Drehorgenspielen und Harmonic Movement DJ Bike.

www.kultournacht-speyer.de

Info

Programmhefte sowie Eintrittsbändchen gibt es in der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13. Am Veranstaltungstag sind diese in allen teilnehmenden Einrichtungen sowie von 18 bis 23 Uhr am Verkaufsstand am Museumskreisel, Domplatz 4, und von 18 bis 22 Uhr in der Tourist-Info zu beziehen.

Es steht ein digitaler Stadtplan zur Verfügung, der Veranstaltungsorte sowie die Route des Kulturbusses zeigt und über QR-Code abrufbar ist.