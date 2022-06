Große Hoffnungen in die Kult(o)urnacht am Freitag, 10. Juni, setzt das städtische Kulturbüro. Das angekündigte gute Wetter könne entscheidend dafür sein, dass an die Auflagen vor der Pandemie mit regelmäßig rund 7000 Besuchern angeknüpft werden könne, so Mitarbeiterin Anke Illg.

Dass sich die Anzahl der im Vorverkauf in der Tourist-Info abgesetzten Tickets in Grenzen halte, sei nicht ungewöhnlich. Besucher müssten jedoch beachten, dass Abendkassen nicht mehr wie früher an allen Standorten, sondern nur noch an sechs Stellen von 18 bis 23 Uhr öffnen: Museum Wilhelmsbau, Museumskreisel, Tourist-Info, Brezelhaus Kaufhof, Hauptstellen Sparkasse und VR Bank. Wie berichtet, beteiligen sich 25 Teilnehmer in mehreren Stadtbereichen an der Kult(o)urnacht von 19 bis 1 Uhr. Weitere Infos im Netz unter www.kultournacht-speyer.de.