Bei der Speyerer Kult(o)urnacht wurde immer die Bushaltestelle „Russenweiher“ angefahren zum Besuch in der Auferstehungskirche. In diesem Jahr entfällt dieser Veranstaltungsort. Trotzdem gibt es, rein privat, dort ein kleines Kulturprogramm an „Kult(o)ur an der Bushaltestelle“.

Maria Herbes-Schuch und Wolfgang Schuch haben immer mal wieder im Altpörtelturm gespielt und zuletzt im Vorraum der Gedächtniskirche. Aus gesundheitlichen Gründen ist dies nicht mehr möglich.

In diesem Jahr bieten sie zu Hause in Garten und Hof der Rheinhäuser Straße 54, also an der Bushaltestelle „Russenweiher“ ein kleines Programm an – außerhalb des „offiziellen“ Programms zur Kult(o)urnacht insbesondere für und mit Freunden ihrer Musik: „Avanti Dilletanti and Friends“ mit Dieter Theuerkauf, Scottisch Schmalpipes und Klarinette, Detlef Hof, Saxofon, und zum Abschluss gegen 21 Uhr mit Marieluise Thomas und Susanne Rees. Wolfgang Schuch greift ab 18.30 Uhr zu Banjo, Dulcimer und Drehleier und singt „Lagerfeuersongs“ aus seiner Wormser Pfadfinderzeit (vor rund 50 Jahren). Dazu gibt es einen ungarischen Kesselgulasch.

Um eine Lärmbelästigung von Anwohnern zu vermeiden, wird verzichten wir auf eine große Lautsprecheranlage verzichtet. Außerdem wird bereits gegen 21.30 Uhr das Ende sein.