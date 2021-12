Das „Kurpfälzer Narrenstübchen“ ist nicht nur in Speyer eine der bekanntesten Gaststätten. Sein Kultstatus erstreckt sich wohl auch weit ins Umland. Für seine Betreiberin Inge Fleischmann ist gewiss, dass sie auch nach ihrem heutigen 85. Geburtstag bleiben will, was sie ist: Speyers älteste aktive Gastwirtin.

Inge Fleischmann führt die Weinstube an der Ecke Grasgasse/Kleine Pfaffengasse seit 65 Jahren allein – von der Bestellung beim Winzer sowie Metzger bis zum Servieren an den Tischen in Haupt- und Nebenraum. Und sie bereitet kleine Speisen selbst zu, wenn die Küchenhilfe noch nicht eingetroffen ist. Beim Servieren behilflich ist gelegentlich die eine oder andere Frau unter den Gästen. Derzeit ist die Gaststätte wegen einer Sturzverletzung der Wirtin geschlossen, jedoch verspricht Inge Fleischmann: „Im Januar wird nachgefeiert.“

„Die Inge“, wie die Stammgäste sagen, hat das am 11. August 1955 eröffnete „Narrenstübchen“ von ihrem Vater übernommen, Speyers „Oberfasnachter“ Wilhelm Fleischmann (1907 bis 1974), der wegen seiner vielen Ehrenämter häufig unterwegs war und eine große Familie hatte. „Am Anfang hatten alle Kinder helfen müssen“, erinnert sie sich. Seit Anfang 1956 führt sie die Weinstube allein.

Erinnerungen an den Wänden

Neben den unzähligen Fasnachtserinnerungen und Orden an den Wänden des „Narrenstübchens“ wartet die Weinstube auch mit anderen Besonderheiten auf. Eine mit gerahmten Fotos und Urkunden behängte Wand im Nebenzimmer des Gastraums verweist darauf. So grüßen neben der aus Speyer stammenden und hier lebenden früheren Elefantendompteurin Monika Holzmüller auch der Schweizer Walter Galetti, einst einer der weltbesten Zirkusclowns. Denn Vater Fleischmann war auch in deren Welt unterwegs.

Ältere Stammgäste erinnern sich: Als in Speyer die Theaterunternehmen anderer Städte Gastspiele gaben, machten auch durch ihre Filmrollen bekannte Schauspieler im „Narrenstübchen“ Station, Ellen Schwiers und Alexander Kerst zum Beispiel. Und sehr oft der in Speyer tätige Designer Luigi Colani. Viele Medienberichte und natürlich die Dauerbesucher haben das „Narrenstübchen“ samt seiner aus der Stadt nicht wegzudenkenden Wirtin zur Institution gemacht.