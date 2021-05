Die letzte Folge der Kult-TV-Serie „Lindenstraße“ ist zwar Ende März gesendet worden. Doch im Lokal „Akropolis“ und im „Café Bayer“ sind die Lichter deshalb nicht für immer ausgegangen. Ab Ende des Jahres sollen sich Besucher des Technik-Museums Speyer in den originalen Kulissen fast wie Restaurant- oder Café-Gäste fühlen können. Dafür wird im „Wilhelmsbau“ schon jetzt kräftig gearbeitet.

Am 20. Dezember 2019 war nach 1758 Folgen der letzte Drehtag für die „Lindenstraße“ in einer Produktionshalle in Köln. In der zweiten Januarwoche sind Glenn Hull (50) und Markus Grün (38) dorthin gereist, um die beiden für den „Wilhelmsbau“ bestimmten Kulissen abzubauen. „Wir sind die Ersten gewesen, die dort mit der Demontage begonnen haben“, sagt Schreinermeister Hull. Er ist wie Schreinergeselle Grün beim Technik-Museum angestellt und mit der Einrichtung des neuen „Lindenstraße“-Zimmers betraut.

„Außer uns erhalten vom WDR nur noch das Haus der Geschichte in Bonn und die Deutsche Kinemathek in Berlin Kulissen, Requisiten und Drehbücher der ,Lindenstraße’“, teilt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler mit. Die Speyerer hatten sogar das Glück, dass sich ihre Wünsche mit dem „Akropolis“ und dem „Café Bayer“ zu 100 Prozent erfüllen ließen. „Wir haben sie uns ausgesucht. Alle waren damit einverstanden“, sagt sie. Direkt neben dem schon im „Wilhelmsbau“ vorhandenen „Lindenstraße“-Zimmer „Zu Gast in der Küche von Else Kling“ ziehen die beiden Kulissen ein.

Eins zu eins aufbauen

Ende April steht in dem 60 bis 70 Quadratmeter großen Raum im ersten Obergeschoss schon die grau gestrichene Theke des „Akropolis“, wenn auch noch auf einem Möbelroller und nicht an dem dafür vorgesehenen Platz. Außerdem sind Teile der Bühne des griechischen Restaurants dort abgestellt. „Wenn wir alle Spanplatten zum Schutz des Holzbodens aus Eiche verlegt haben, muss noch eine Folie darauf geklebt werden. Der Boden soll ja wie bei den Kulissen in Köln aussehen“, sagt Hull. Er und sein Kollege haben im Januar alle Teile des „Akropolis“ und des „Café Bayer“ fotografiert und vermessen, bevor sie mit dem Abbau begannen.

„Das ,Akropolis“ können wir praktisch eins zu eins aufbauen“, informiert Hull. Von der Tür des Raums aus gesehen werden Theke, Tische, Stühle und Bühne rechts Platz finden. Wobei des nicht so üppigen Platzes wegen nicht alle Restauranttische, sondern voraussichtlich bloß zwei oder drei zwischen Theke und Bühne platziert werden, erklärt der Schreinermeister.

Zudem haben er und Grün die „sehr hohen Säulen“ der Bühne etwas kürzer nachgebaut. Noch nichts zu sehen ist im April vom „Café Bayer“, das links von der Tür aufgebaut werden soll. Das heißt, nicht komplett, aber markante Teile davon, wie die Kuchentheke.

Im künftigen zweiten „Lindenstraße“-Raum im „Wilhelmsbau“ waren zuvor eine große Orgel, zwei weitere solche Instrument in Teilen und diverse weitere Exponate in mehreren Vitrinen ausgestellt, teilt Hull mit. Die Orgeln haben er und Grün teils über die Treppe bis unters Dach getragen, teils per Hubarbeitsbühne durch eines der Fenster nach draußen geschafft und dann im Keller verstaut. Museumsdekorateurin Elke Preisendanz hat sich der Integration möglichst vieler der kleineren Ausstellungsstücke in anderen Räumen angenommen.

Begehbare Exponate

„Die Museumsbesucher werden das ,Akropolis’ und das ,Café Bayer’ begehen können“, kündigt Sprecherin Siegenthaler an. Im Gegensatz zur Wohnküche der Else Kling sollen die beiden neuen Kulissen also nicht hinter einer Plexiglasscheibe präsentiert werden. „Wir werden auch einen Fotopoint einrichten. Außerdem haben wir die Produktion von drei Video-Clips, die auf einem Monitor in dem Raum zu sehen sein werden, in Auftrag gegeben: eine Tour durch alle Kulissen in der Produktionshalle in Köln sowie jeweils ein ,Best of’ aus dem ,Akropolis’ und aus dem ,Café Bayer’“, teilt sie mit.

Hull und Grün werden unter anderen noch Kulissenwände vor den drei großen Fenstern des Raums stellen. „Mit 50 Zentimetern Abstand. Damit wir bei Defekten oder zur Wartung auch der Heizkörper dort ohne Probleme hinkommen“, erklärt der Meister, der seit 1997 im Museum als Schreiner beschäftigt ist. „Ich habe bei der Sanierung des ,Wilhelmsbau’ mitgearbeitet“, blickt der 50-Jährige zurück. Sein Kollege Grün ist 2002, also zwei Jahre nach der Eröffnung des Museums im Museum, ins Haus gekommen. Das Zwei-Mann-Team wird in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder an dem neuen Ausstellungsraum arbeiten. Daneben müssten sie sich jedoch auch noch um mehrere andere Projekte kümmern.

„Mutter Beimer“ war begeistert

„Wir planen mit der Eröffnung des neuen Ausstellungsbereichs für Ende des Jahres“, informiert Siegenthaler. Zu diesem Anlass werde es voraussichtlich eine offizielle Veranstaltung mit Ehrengästen aus den Reihen des Produktionsteams um Hans W. Geißendörfer und dessen Tochter Hana sowie der Schauspieler um Marie-Luise Marjan (Helga Beimer) geben.

Die Sprecherin erinnert daran, dass die Geschichte der „Lindenstraße“ im „Wilhelmsbau“ mit einer Freundschaft zwischen Marjan und Museumspräsident Hermann Layher vor mehr als zehn Jahren begann. Die beiden lernten sich bei einer Verleihung des Saumagenordens in Schifferstadt kennen. Bald darauf besuchte „Mutter Beimer“ das Museum – und war begeistert.