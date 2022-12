Sie sind der absolute Verkaufsschlager des Dombauvereins: die Ausstecher in Form des majestätischen Kirchenbaus. Aber die Silhouette des romanischen Gotteshauses taugt nicht nur als Formgeber für Plätzchen. Sie lässt sich auch auf allerlei andere Weise sinnvoll verbraten, wie der digitale Dom-Adventskalender auf der Homepage des Doms (www.dom-zu-speyer.de) offenbart: Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Rezept für ein Gericht in Form des Domes oder der Salierkrone. Der Advent ist zwar schon fortgeschritten, doch die Türen lassen sich weiterhin öffnen und führen zu so vielfältigen Speisen wie „Saliertofu auf Bulgur und Spinat“, „Basilikum-Dom-Scones“, „Dom-Auberginen-Quiche“ oder „Salier-Kuchen“.

Die Koch- und Backideen stammen von der 16-jährigen Lilith Seubert, die im Januar ein Schülerpraktikum beim Dom-Kulturmanagement absolvierte und als Firmkatechetin sowie in der Dommusik sehr aktiv ist. Empfohlen seien Naschkatzen an dieser Stelle die Dom-Spitzbuben.

Rezept: 300g Mehl, 1 TL geriebene Zitronenschale, 1 TL gemahlene Vanilleschote und 100g Zucker vermischen. 200g weiche Butter und 1 Ei dazugeben und mit der Hand verkneten. Ofen auf 180°C Umluft vorheizen. Teig für eine halbe Stunde kaltstellen, dann ausrollen und mit der Dom-Form Plätzchen ausstechen. Dabei in jedem zweiten Dom ein kleines Rosettenfenster ausstechen. Für 10-12 Minuten backen, auskühlen lassen, jeden Dom ohne Loch mit Himbeermarmelade bestreichen und den dazugehörigen Dom mit Loch darauflegen. Zum Schluss mit Puderzucker bestäuben. Guten Appetit!