Vom 21. bis 31. Oktober findet die 775. Speyerer Herbstmesse auf dem Festplatz statt. Die Besucher erwarten dabei laut Ankündigung Fahrgeschäfte und Schausteller mit kulinarischen Angeboten sowie Sonderaktionen, für die jetzt schon Anmeldungen möglich sind.

Am Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, ist eine „Kulinarische Reise im Dunken“ geplant. Sie wird veranstaltet vom Speyerer Kochverein Cooking Kids Club. Zu einem Preis von 25 Euro haben laut Stadt Teilnehmer die Gelegenheit, ihre eigenen Sinne neu zu entdecken: Das Menü, das auf Wunsch auch vegetarisch oder vegan serviert werde, müsse beim „Dinner in the Dark“ unter völligem Verzicht auf den Sehsinn erschmeckt werden.

Wer lieber nicht auf den Sehsinn verzichten und stattdessen eine Aussicht über Speyer genießen möchte, sei bei der Weinprobe auf dem Riesenrad am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, richtig. Für einen Preis von 44 Euro pro Person bewirten dabei Winzer Patrick Lagas und der Cooking Kids Club. Lagas sorge für fünf erlesene Weine, der Cooking Kids Club für verschiedene Köstlichkeiten, die in den Gondeln in luftiger Höhe zu sich genommen werden. Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind ab sofort per E-Mail an veranstaltungen@stadt-speyer.de möglich.