920 Mitglieder hat der Kleingartenverein Speyer in der ganzen Stadt. Über 900 Gärten betreut er. Auch Fremde können in den Genuss der Atmosphäre rund um die Grünflächen kommen – wenn sie zum Beispiel in der Gaststätte an der Kuhweide einkehren.

Wieviel Platz gibt’s in welchem Ambiente?

Der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Speyer, Peter Weiss, lacht, bevor er antwortet. Er kann sich glücklich schätzen: