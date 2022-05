Die Stadtwerke wollen schnell Nägel mit Köpfen machen bei ihrem Geothermie-Projekt und betreiben dafür großen Aufwand.

Das für den Projektträger wichtige Signal bei der ersten Bürgerinformation: Es gibt Informationsbedarf, aber keine Fundamentalkritik. Die kann sich in verschiedenen Phasen zwar noch einstellen und von Ort zu Ort unterschiedlich ausgeprägt sein. Das hat sich beim Thema Erdöl gezeigt, das in Speyer seit fast zwei Jahrzehnten relativ geräuschlos gefördert wird, in Otterstadt jedoch schon vor einer möglichen Probebohrung für große Aufwallungen sorgt. Letztlich könnte es in dieser Frage natürlich auch darauf ankommen, wo genau ein Geothermie-Kraftwerk angesiedelt wird: Das Aufsuchungsfeld schneidet die Gemarkungen von ungefähr zehn Kommunen an.

Die Stadtwerke wissen um diese Rahmenbedingungen. Auch deshalb nehmen sie viel Geld in die Hand, um den Prozess moderieren, erklären zu lassen – wie am ersten Infoabend geschehen.