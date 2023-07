„Die Unterstützung von Stadt und kirchlichen Trägern für die SAS ist ausbaufähig.“ Das hatte Stefan Wagner, Leiter der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS), im März im Sozialausschuss bemängelt. In der nächsten Sitzung gab es daran jetzt Kritik seitens der Diakonie und der Caritas.

Wagner hatte Diakonie und Caritas mangelnde Kooperation vorgeworfen und eine regelmäßige psychosoziale Vor-Ort-Beratung gefordert. In der SAS wird unter anderem Wohnungslosen geholfen. Wagners Kritik stieß auf Widerspruch. Maria Knapp, Haus der Diakonie, betonte die intensive Zusammenarbeit der SAS mit Beratungsstellen in ihrem Haus: „Es existiert eine nicht unerhebliche Schnittmenge an gemeinsamen Klienten.“

Fehlende Unterstützung der SAS sieht auch Wolfgang Grill, Leiter des Caritas-Zentrums, nicht. Viele SAS-Kunden nutzten das Caritas-Angebot der Postadresse, seien deshalb mindestens einmal wöchentlich beim Zentrum in der Ludwigstraße und könnten dort im geschützten Raum beraten werden. Das sei besser als ein Angebot in den kleinen SAS-Räumen auf dem Festplatz. Nicht nur Wagner arbeite daran, die Not Wohnungsloser in Speyer zu lindern, so Grill.