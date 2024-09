Kritik gab es im Stadtrat am vorgesehen Tagungsrhythmus des neuen Friedhofsausschusses. Linke und SPD kritisierten, dass Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) nur zwei Sitzungen im Jahr dafür vorsehe. „So bekommen wir nichts Produktives auf die Kette, wie früher bei der AG Friedhofsentwicklung“, so Aurel Popescu (Linke). Erste Arbeit bekam der Ausschuss vom Stadtrat zugeteilt: Die Anträge von CDU für einen Begleitdienst für Besuche auf dem Friedhof und von der Linken für Mensch-Tier-Bestattungen in einer Ruhestätte sollen in dem Gremium im Detail diskutiert werden.