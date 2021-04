Die von der Stadtverwaltung geplante Erhöhung der Brüstung an der historischen Sonnenbrücke sorgte bereits im Februar für Kritik von Seiten der CDU-Stadtratsfraktion (wir berichteten). Die SPD schloss sich der Kritik am Mittwochabend bei Behandlung des Themas im Bauausschuss an: „Wir haben das Thema Bauveränderungen an der Sonnenbrücke lange in der Fraktion diskutiert“, so Fraktionsvorsitzender Walter Feiniler. „Wir finden es als Fraktion sehr schade, dass wir wohl nicht drumherum kommen und die Brücke verändert werden muss.“ Jürgen Alshuth, Denkmalpfleger der Stadtverwaltung, verwies auf ein Geländer, das bis zur letzten Instandsetzung 1989 an der Brücke angebracht gewesen und um 1900 erbaut worden sei. „Generell handelt es sich bei der Sonnenbrücke um eine recht stark veränderte Brücke, die aber noch sehr nach ihrem ursprünglichen Zustand aussieht“, erklärte Alshuth. „Das monolithische Erscheinungsbild könnte durch die erhöhte Brüstung erhalten bleiben. So muss nichts Externes befestigt werden.“ Für die Arbeiten an den Brüstungen plant die Verwaltung Kosten von 25.000 Euro für den Haushalt 2022 ein. Da die Sonnenbrücke weitere Schäden – etwa offene Fugen und kleinere Risse – aufweise, sei parallel eine Instandsetzung der gesamten Brücke geplant. Die Kosten seien noch offen.