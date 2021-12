Aus dem geplanten „Montagsspaziergang“ von Kritikern der Corona-Politik ist laut Polizei in dieser Woche in Speyer ein „Dienstagsspaziergang“ geworden. Die Beamten haben nach eigener Mitteilung Kenntnis davon erlangt, dass um 18.30 Uhr eine Ersatzveranstaltung geplant sei. Sie hätten dann in der Innenstadt 30 bis 40 Personen getroffen, „welche einen Aufzug durchführen wollten“. In der Gruppe sei es zu mehreren Verstößen gegen die aktuellen Corona-Vorschriften gekommen. Deshalb sei die Versammlung aufgelöst und allen Beteiligten ein Platzverweis erteilt worden. Acht Personen seien angezeigt worden. Die Stadtverwaltung hatte für den Montag eine Allgemeinverfügung gegen mögliche Aufzüge erlassen. Ein Bündnis hatte friedlich und genehmigt gegen die Corona-Kritiker protestiert.