Kritik an Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) äußern in Stellungnahmen die Bürgerinitiative „Kita Regenbogen“ und die SPD Speyer-Nord.

Es geht um Kabs’ Aussagen im Jugendhilfeausschuss in der vergangenen Woche, die Kita habe mit Falschaussagen agiert und Verwaltungsmitarbeiter falsch zitiert. Wie berichtet, wendet sich die BI gegen den von der Stadt geplanten Neubau der bisher im Ginsterweg ansässigen Kita im Kastanienweg in Speyer-Nord. Die BI agiere sachlich und setze sich für Klima-, Umweltschutz, Kinderfreundlichkeit und Verkehrssicherheit ein, betont Sprecherin Angelika Keßler. Sie könne deshalb nicht nachvollziehen, was die Bürgermeisterin der BI vorwerfe.

In ein ähnliches Horn stößt Schriftführer Andreas Flörchinger für den SPD-Ortsverein Speyer-Nord: „Welche Fehlbehauptungen meint Frau Kabs? Ohne nachvollziehbare Fakten sind diese doch sehr pauschalen Aussagen nichts anderes als Stimmungsmache gegen die BI.“ Er rät Kabs, konkret zu benennen, was die BI falsch gemacht habe. Die Bürgergruppe sammelt derzeit in einem Bürgerbegehren Unterschriften gegen den Ratsbeschluss für den Kita-Bau.