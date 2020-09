Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Speyer soll neu besetzt werden und wieder regelmäßig tagen. Die erste Sitzung soll am Mittwoch, 25. November, 17 bis 19 Uhr, im Stadtratsitzungssaal, stattfinden. Termin und die Namen der Mitglieder hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Dienstagabend im Ältestenrat genannt. In dem Gremium geht es unter Beteiligung Verantwortlicher vor allem um Präventions- und Aufklärungsarbeit, um Kriminalitätsschwerpunkte gar nicht erst entstehen zu lassen. Seit Beginn der Amtszeit von Seiler-Vorgänger Hansjörg Eger (CDU) hatte der Rat nur sporadisch getagt. Nun sollen sich die Mitglieder einmal im Jahr im Plenum treffen. Zudem sollen Themengruppen arbeiten. Außerdem sind Veranstaltungen im öffentlichen Raum geplant. Derzeit fragt die Stadt die Organisationen, ob sie Vertreter entsenden werden.