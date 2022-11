Auch in diesem Jahr sammelt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein gemeinnütziger Verein und gleichzeitig eine der ältesten Bürgerinitiativen des Landes, bei seiner traditionellen Haus- und Straßensammlung Geld für Grabstätten von Soldaten. Der Stadtvorstand bittet die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung und beteiligt sich an einer Prominentensammlung.

Der Volksbund betreut laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung unter anderem 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Sein Bemühen sei es, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft eine würdige Ruhestätte im Ausland zu erbauen und zu erhalten. Darüber hinaus helfe er Angehörigen bei der Gräbersuche und entwickele die Kriegsgräberstätten zu Lernorten der Geschichte. Um diese „wertvolle Arbeit ideell und materiell zu unterstützen“, bittet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) – stellvertretend für den gesamten Stadtvorstand – um Spenden. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) beteiligten sich am Samstag, 12. November, an der Prominentensammlung in der Innenstadt. Dann sind Helfer mit Spendenbüchsen vormittags unter anderem auf dem Wochenmarkt und in der Fußgängerzone unterwegs.

Kontakt



Spendenkonto des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00, BIC COBADEFFXXX