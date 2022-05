„Wenige bis gar keine Probleme“ mit den ukrainischen Flüchtlingen in Speyer meldete am Freitag die städtische Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU). Auch bei der Unterbringung gebe es derzeit keine Engpässe. In der reaktivierten Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg 94a und 94b in Speyer-Nord seien derzeit 65 Kriegsflüchtlinge untergebracht. Es seien noch Plätze frei. Die Einrichtung eines weiteren Quartiers im ehemaligen Stiftungskrankenhaus laufe deshalb aktuell „mit angezogener Handbremse“. In der vergangenen Woche seien der Stadt nur wenige Ukrainer zugewiesen worden. Deren Summe habe sich von 360 auf 350 verringert, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). 321 Personen erhielten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es gebe auch viele private Hilfen. Auf das städtische Spendenkonto seien schon 86.000 Euro eingezahlt worden, die möglichst schnell zweckgemäß verausgabt würden. Die mit den Kriegsflüchtlingen verbundenen Aufgaben bereiteten der Stadt derzeit „kein Kopfzerbrechen“, so Kabs.