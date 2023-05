Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kreuzfahrtschiffe und ihre Passagiere werden zu einem immer größeren Faktor im Speyerer Tourismus. Die Anlegestellen am Rheinufer sind über weite Teile des Jahres belegt. Wer kommt da gefahren? Und wie geht es weiter in dieser besonderen Branche? Ein Besuch an Bord bestätigt: Der Dom wird auch mal links liegen gelassen.

Es ist gut etwas los an diesem Nachmittag am Rheinufer. Vom Flaggenmast in Richtung Süden haben erst die MS Lady Cristina, dann die Viking Mani und an der Einfahrt zum Neuen Hafen die A-Rosa