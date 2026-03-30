Der TTV Otterstadt III ist in der Kreisliga Nord-Ost nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge zu verdrängen.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich der TTV, dessen Senioren-60-Team bei den Pfalzmannschaftsmeisterschaften am vergangenen Sonntag nicht antrat, den Vize-Titel. Es herrschte Derbyzeit beim Match zwischen Otterstadt und dem TTV Römerberg. Die Römerberger traten als Siebter der Liga bereits entspannt an.

Denn nachdem der TuS Lachen-Speyerdorf am vorangegangenen Spieltag mit 3:9 gegen den TTV Neustadt IV verlor, stand der Klassenverbleib fest. Lachen-Speyerdorf und Neustadt weisen zehn Punkte auf, beendeten die Saison aber schon. Damit liegen sie zwei Pluszähler hinter Römerberg. Auch Otterstadt sah es locker.

Routinier Weiskopf

Denn der TTV Edenkoben V ist nach normalem Verlauf der Dinge, auch wenn beide Mannschaften noch gegeneinander spielen, bei vier Zählern Rückstand nicht mehr einzuholen. Mit zehn Siegen aus 14 Partien legt Otterstadt eine herausragende Saison hin. Im Derby ging es nach den Doppeln mit 3:0 in Führung.

Weil dann jedoch Thomas Gnad und Paul Hammann ihre Partien im Spitzenpaarkreuz für Römerberg gewannen, kam plötzlich wieder Spannung auf. Es folgten aber vier Erfolge in Serie für Florian Wittmann, Florian Gross, Markus Katz und Routinier Manfred Weiskopf, die Otterstadt III bis auf 7:2 in Führung brachten.

Hammann stark

Nicht zu schlagen war an diesem Tag Römerbergs Paul Hammann. Der hatte nach Satzrückstand auch gegen Otterstadts Torsten Barthels die Nase in vier Durchgängen vorne. Ralf Gerner mit dem einzigen Sieg im Spitzenpaarkreuz (gegen Thomas Gnad) und Florian Wittmann (gegen Jürgen Harz) machten den 9:3-Heimsieg perfekt.

Der TTC Speyer II, derzeit Vierter der Liga, unterlag gegen Ligaschlusslicht TTV Neustadt IV mit 6:9. Zwar führten die Domstädter nach den Doppeln mit 2:1, gaben dann jedoch die folgenden vier Einzel ab. Zwei Siege von Stefan Berndt, sowie zwei weitere Einzel von Andrea Krausz und ein Erfolg im Duell der Spitzenspieler von Mario Israel über Neustadts Michael Scheller (3:2) war zu wenig. Speyer schloss die Saison ab, rückt im günstigsten Fall noch auf den dritten Platz nach vorne, kann jedoch auch noch zwei Ränge verlieren.