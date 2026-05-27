In der Kreisliga Nord-Ost spielten gleich vier Teams aus dem Ausgabegebiet mit.

Vizemeister TTV Otterstadt III schnitt am besten aus dem Quartett ab und feierte am Ende hinter dem souveränen Titelträger TTV Edenkoben V den Aufstieg. Bei den Otterstadtern spielte insbesondere ein Akteur eine herausragende Saison. Florian Wittmann verlor als Top-Punktelieferant seines Teams nur zwei seiner insgesamt 25 Einzel.

Auch im Doppel überzeugte Wittmann, der im mittleren Paarkreuz aufläuft. An der Seite von Florian Gross kam er auf 11:3 Siege. Topmann Torsten Bartels (19:10) und Ralf Gerner (17:12) verzeichneten vorne sehr starke Ergebnisse. Regelmäßig traten auch Markus Kratz (12:6), Manfred Fahrnbach (7:3) und Routinier Manfred Weiskopf (7:13) an den Tisch.

Defensivkünstler Kapp

Dem ASV Harthausen II fehlte der echte Punktlieferant in den eigenen Reihen. Der passiv spielende Friedhelm Kapp kam auf 17:6 Erfolge, die er überwiegend im hinteren Paarkreuz einfuhr. Jürgen Müller (14), Lukas Birkle (15), Jochen Bernhard (10), Stefan Goldschmitt (9) trugen ebenfalls zu Platz drei bei, wenn auch deutlich hinter den Aufstiegsrängen. Ersatzspieler Julian Löffler (8:3) hinten verbuchte ebenso seine Momente.

Der TTC Speyer II befand sich als Tabellenvierter dennoch lange im Abstiegskampf. Fünf Punkte trennten ihn am Ende vom Gang in die Kreisklasse. Speyer legte auf den ersten drei Positionen den Grundstein zum Verbleib. Spitzenspieler Mario Israel (14:12) lag hinter Jörg Dietz (16:10) sowie Andreas Funkner (15:4). Gute Bilanzen meldeten Stefan Berndt (12:8), Volker Appel (10:7) und Robert Cerato (10:9). Die Doppel gehörten zwar nicht zu den Stärken des TTC Speyer II. Doch Israel/Dietz, die nur eines ihrer elf Matches verloren, erwiesen sich als sehr zuverlässig.

Die gesamte Saison steckte Römerberg im Abstiegskampf, verteidigte jedoch zwei Zähler Abstand. Beim TTV Römerberg mangelte es an der Konstanz, insbesondere bei der Teamzusammensetzung. So kamen nur Thomas Gnad und Jürgen Harz auf annähernd alle Saisonspiele. Gnad erzielte mit 16:11 Siegen die beste aller Bilanzen.