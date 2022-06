Mehr als 14.000 Euro Schaden hat ein 19-Jähriger am Sonntagmittag in der Winternheimer Straße verursacht. Der Mann, der nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, kam laut Polizei in der Winternheimer Straße von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem parkenden Auto zusammen, das auf ein dahinter geparktes Fahrzeug gestoßen wurde. Seine Fahrt endete an einem Pfosten. Zwei der betroffenen Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige hat als Grund für den Unfall Kreislaufprobleme angegeben. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.