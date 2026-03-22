Nach der Vorrunde sah es noch gar nicht so aus, als könnte der ASV Waldsee II in der Kreisklasse A Nord-Ost eine Rolle bei der Titelvergabe spielen.

Das lag nicht an der ASV-Zweiten. Denn die spielte mit 16:2 Punkten eine hervorragende Halbserie. Vielmehr dominierte der FSV Freimersheim die Klasse völlig und ließ kaum etwas zu. Nur Waldsee brachte ihn an den Rand einer Niederlage und verlor trotz eines 1:4-Rückstandes lediglich mit 4:6. In der Rückrunde zeigte sich nun ein gänzlich anderes Bild.

Denn Freimersheim büßte plötzlich Punkte ein, unterlag schon mit 4:6 gegen den TSV Speyer IV und gab nun auch gegen Waldsee Ende Februar die Partie mit dem gleichen Ergebnis ab. Patrick Prax avancierte hier mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg an der Seite von Hans-Peter Klein zum Matchwinner.

Römerberg überrascht

Weil der FSV auch nur Remis gegen den TTV Römerberg II spielte, wechselte die Tabellenführung. Denn der ASV verlor lediglich zum Rückrundenauftakt gegen Römerberg III mit 4:6, obgleich dieser in der Hinserie noch zu den schwächsten Teams der Liga gehörte. Drei Spieltage vor dem Saisonende steht der ASV deshalb mit 26:4 Punkten einen Minuszähler besser da als Freimersheim, das seinerseits zuletzt durch ein 8:2 gegen den TTV Römerberg III in die Erfolgsspur zurückkehrte.

Waldsee setzte sich gegen den Tabellenfünften TTV Otterstadt IV 9:1 durch. In die Doppel kam der ASV noch schwerlich hinein, verlor um ein Haar sogar beide, rettete aber immerhin eines dank Patrick Prax/Oliver Broßius mit 15:13 im Entscheidungssatz gegen Otterstadts Karlheinz Hehl/Walfried Hutter.

Danach gab es in den Einzeln nur noch Siege von Oliver Broßius, Patrick Prax, Andra Schultz und Ralf Wörner, die jeweils zwei Punkte sicherten. Auf Rang zwei liegt nunmehr der TSV Speyer IV, der jedoch zwei Spiele und drei Minuspunkte mehr als Freimersheim aufweist. Im Übrigen hofft Waldsee noch auf Schützenhilfe aus den eigenen Reihen. Denn am letzten Saisonspieltag trifft der ASV III, seinerseits Tabellensechster, auf den FSV. Mit den Partien gegen das Ligaschlusslicht TTC Speyer III und Römerberg stehen dem Spitzenreiter aber noch Pflichtaufgaben bevor.